Åpningen gjør at han ikke må i karantene for å møte kona: – I kveld spretter vi flaska

Siden mars har Lothar Fritsch (50) måtte velge mellom kone i Norge og jobb i Sverige. Fredag skal han sprette flaska for at Norge tillater reising til leiligheten i Sverige.

– Endelig. Jeg er veldig lettet over dette. Etter så mye tid i karantene, er dette veldig etterlengtet. Tidlig i august skal jeg begynne jobbe igjen, og nå kan jeg snakke med kolleger og ta ut lærebøker uten å havne i karantene, sier Fritsch.

Fritsch er tysk, men har bodd store deler av livet sitt i Norge. Han har kone som bor i Oslo, men jobber som forsker på universitetet i Karlstad i regionen Värmlands län, der han har en leilighet han bor i.

Hver gang han har vært på jobb, har han måttet gå i karantene. Det har han gjort hele fire ganger siden Norge stengte grensene.

Da norske myndigheter presenterte de nye reiserådene fredag, sto jubelen i taket for Fritsch.

Sverige grønt

Fredag gjorde regjeringen endringer i reiserådene. Det innebærer at man nå kan reise til grensefylket Värmland og seks andre fylker i Sverige uten å måtte i karantene når du kommer hjem igjen.

MYE GRØNT: Man kan reise til store deler av Europa uten å havne i karantene når man kommer hjem. Foto: FHI

Endringene gjorde også at Spania er blitt «rødt», noe som innebærer at hvis du kommer hjem etter midnatt til lørdag, må du i karantene i ti dager.

– Årsaken til at landene er røde, er at de ikke oppfyller kriteriene i og har en økende smittetrend. Vi vet at dette er skuffende for dem som har feriehus i Spania og andre som ferierer der, men disse kriteriene er satt for å hindre smitte inn til norge, slik at vi fortsatt beholder kontroll på situasjonen, sier landbruksminister Olaug Bollestad (KrF).

Champagnefeiring

Etter å ha pendlet mellom karantene og jobb i flere måneder, skal det feires i kveld.

– Vi har en god champagne liggende i kjøleskapet som vi skal sprette på balkongen i kveld, sier Fritsch.

Åpningen gjør også at han kan ta med kona med på en ferie utenfor huset i Oslo.

– Nå blir livet lettere for oss. Kanskje kona kan komme på besøk for en liten ferieuke i Karlstad, sier han videre.

Etter flere måneder hvor Fritsch har måttet velge mellom jobb og kone, skjønner han frustrasjonen til de som er utenfor den grønne sonen.

– Jeg synes litt synd på at de som har relasjoner til folk som er utenfor den grønne sonen. Men samtidig er det bra at reglene er sterkt begrunnet og Norge kjører en streng linje, forteller han.

Bør tenke seg godt om

Til de som vurderer å reise, er det viktig å være oppmerksom på at land som er grønne i dag, raskt kan bli røde, sa Bollestad på pressekonferansen.

– Å reise utenlands innebærer betydelig forutsigbarhet. Alle bør tenke seg godt om før de reiser utenlands. Det er ditt ansvar å sette deg inn i smittereglene i landet du komme til, sier hun.

– Om man ønsker forutsigbarhet, må man feriere i Norge, sier Bollestad videre.