– Det viser at dette ikke er over, det har bare så vidt begynt

FHI-direktør Camilla Stoltenberg mener at de skyhøye dødstallene i USA er dramatiske for hele verden.

Torsdag gikk det totale smittetallet over 4 millioner i USA. I landet øker antall nye smittetilfeller med mer enn 2600 i timen.

På onsdag døde 1135 og på torsdag døde ytterligere 1141 med koronasmitte, melder Reuters. Lørdag formiddag er det totale dødstallet på over 148.000.

Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg mener de høye smittetallene i USA viser potensialet til pandemien.

– Det er dramatiske tall og dramatisk for mennesker som bor i USA, men det er også dramatisk for hele verden fordi det sier noe om potensialet til denne pandemien, som ikke er under kontroll. Det forteller oss at dette ikke er over, det har kanskje bare så vidt har begynt, sier hun.

– Alvorlig

Direktøren understreker at helse- og smittevernekspertise er avgjørende under alle faser av epidemier og pandemier.

– Det synes mer under en krise, men er minst like viktig mellom krisene, sier hun.

Derfor reagerer hun kraftig på at USA har valgt å trekke seg ut av Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Det er alvorlig at WHO ikke får unison internasjonal støtte fra alle land, for vi trenger internasjonale organisasjoner, og der er WHO i bresjen. Det er styrking av WHO vi trenger, ikke svekkelse, sier hun.

– Hvor farlig er konflikten?

– Det er vanskelig å si, men det er ingen tvil om at det er en stor risiko for den videre håndteringen i verden. Vi skal oppdage, varsle og overvåke denne epidemien fremover. Den skal stanses og det må man gjøre med internasjonalt samarbeid. Dette handler ikke om ett land, men hele verden, sier hun.

– Oppsiktsvekkende

USA-ekspert Eirik Bergesen understreker at USAs tilstedeværelse er nødvendig.

– Å trekke seg ut midt i en pandemi, er politisk og helsemessig svært oppsiktsvekkende, sier han.

Han sier at Donald Trump er uortodoks, og at nettopp det er noe som er skummelt når man er midt i en pandemi.

Selv om dødstallene i USA fortsetter å øke, har landet foreløpig ikke nådd nivået de var på i april, da 2000 mennesker døde i gjennomsnitt hver dag. Torsdag sa presidentens pressetalskvinne Kayleigh McEnany at presidenten har vært tydelig på at han ønsker at skolene gjenåpner.

– Når han sier gjenåpne, mener han gjenåpne fullstendig. Barn skal ha muligheten til å gå på skole hver dag. Vitenskapen skal ikke stå i veien for det, sa hun.

Samtidig sier USAs ledende smittevernekspert Anthony Fauci at landet nå er midt i førstebølgen.

Anthony Fauci og Donald Trump under en pressekonferanse 22. april. Foto: Alex Brandon/AP Photo

– USA er et av landene med høyest smittetall, og de skal gjenåpne skolene. Det er en veldig vanskelig situasjon å være i, sier Bergesen.

Mange har lagt merke til spliden mellom Anthony Fauci og Donald Trump.

– Fauci og Trump snakker på to ulike måter og kan stå på samme scene og snakke om ulike ting, sier Bergesen.

– En legende

Stoltenberg sier at hun har enorm respekt for smitteverneksperten.

– Fauci er en legende. Han har en stemme og utøver jobben med alvor, til tross for konflikt, sier hun, og fortsetter:

– Jeg har enorm respekt for Fauci og måten han spiller rollen sin når han ikke har det tette samarbeidet med myndighetene.

Samtidig mener hun det er tankevekkende at det er én person som representerer fagekspertisen i USA, og ikke en organisasjon.

– Det er en sterk organisasjon der, det amerikanske smitteverninstituttet CDC, som har vært avgjørende under epidemier tidligere. De spiller ikke en fremtredende rolle nå, sier hun.