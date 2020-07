Værsyke nordmenn syter og klager: – En utrolig sutrenasjon

En unormalt kald juli med regn og gråvær har ført til at mange er skuffet over årets sommerferie.

Etter en tøff vår med koronapandemi og mye tid hjemme, gledet mange seg til å nyte sommerferien og lade batteriene – før høstmørket setter inn.

Men når været ikke helt spiller på lag, er det mange som sitter i hytter og telt rundt i vårt langstrakte land og henger med geipen over kaldt og grått sommervær.

Mens mange sprer værfrustrasjonen sin i sosiale medier, mener psykologiprofessor Torill Christine Lindstrøm at vi alle må skjerpe oss.

Forventninger

– Vi er en utrolig sutrenasjon. Det er latterlig at folk sutrer over været. Tenk, vi er tvunget til å ha sommerferie i verdens vakreste land, sier Lindstrøm, som mener man virkelig har det godt dersom man ikke har større problemer enn at det regner litt i ferien.

Hun har forståelse for at humøret kan synke noen hakk når det regner på femte dagen.

Men psykologiprofessoren, som jobber ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen, mener det er med været som med det meste ellers her i livet – det handler om innstilling og forventninger.

– Når man skal feriere i Norge, kan man ikke forvente at det skal være knall sol og 22 grader hver dag. Gjør det beste ut av hver dag, uansett vær. Er det en regnværsdag, kos dere inne med en god bok eller rett og slett gå en liten regnværstur, sier hun.

Positivt fokus

Professoren mener det meste blir bedre med et positivt fokus og at folk må tåle litt skiftende vær.

Selv har Lindstrøm feriert i Bergen og på Geilo, og hatt det helt strålende.

SOMMERSNØ: Psykologiprofessor Torill Christine Lindstrøm mener akebrett funker sommer som vinter. Foto: Privat

– Selv nå, midt på sommeren, er det fortsatt en del snø i fjellet. I går tok jeg og barnebarna med oss akebrett og lekte i en diger snøklatt. Vi er jo vanvittig heldige som kan gå turer i dette fantastiske landskapet og til og med ta aketur rett ut et vann, sier psykologiprofessoren mens barnebarna springer og ler rundt beina hennes.

Lindstrøm mener opplevelsene til folk kommer av hvordan man definerer verden.

– Istedenfor å sutre over været kan man tenke: Jeg er faktisk i live. Jeg har armer og bein som fungerer og jeg har såpass med penger at jeg kan reise litt rundt og oppleve det vakre landet vårt, sier hun.

– Hopp i havet

Lindstrøm minner folk om at vi bor i et fantastisk land, som mange betaler store beløp for å komme til.

– Vi sitter i et land som er så vanvittig fint at japanere sparer halve livet for å komme hit. Og når de først kommer hit, blir de helt «månebedotne» over naturen og landskapet her, mens vi sitter her på vår tue og sutrer over at det regner litt, sier Lindstrøm.

Vi vet at solskinn virker oppstemmende på folk, men professoren mener at det ikke betyr at regnvær virker deprimerende.

– Dersom man kjører rundt for å se de vakreste stedene landet vårt har å by på, er det selvsagt ikke så gøy om det høljer ned eller skodda henger tykk over landskap man har gledet seg til å se. Selvsagt kan man da bli litt sur, men ikke deprimert, sier Lindstrøm, som innrømmer at hun selv også har sine mindre kjekke dager.

– Men da tenker jeg at jeg må skjerpe meg eller så tar jeg et bad i et forfriskende fjellvann. For ved å dyppe seg ned i kaldt vann får man økt blodgjennomstrømning, endorfinene bruser og man får en mestringsfølelse. Det er faktisk brukt som medisin mot angst og depresjon, sier psykologiprofessoren.

FRISKT: – Å ta et bad i et forfriskende fjellvann gjør at man kommer i godt humør, sier psykologiprofessor Torill Christine Lindstrøm. Foto: Privat

Uvanlig kulde

Etter en uvanlig varm forsommer, har vått, grått og kaldt vær preget sommer-Norge i juli.

Grunnen til at det har vært kaldere enn normalt i juli er arktiske vinder.

– Det har vært forhold i atomsfæren som har fremmet nordvestlig luftstrøm, og nordvestlig vindretning er den kaldeste som finnes på denne tiden av året, sier meteorolog Isak Slettebø i StormGeo til TV 2.

Ifølge meteorologen har det enkelte steder i landet vært 10 grader under normalen.

Natt til torsdag var det for eksempel minus 0,2 grader i Stor-Elvdal.

Kaldt resten av sommeren

– De lave temperaturene kommer som følge av en kombinasjon mellom lavtrykket over Finland, som gir nordavind over hele Norge og klar himmel, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis.

For de som krysser fingrene for varmere og finere vær framover, kan ekspertene dessverre ikke komme med så oppløftende nyheter.

Ifølge sesongvarselet fra Det europeiske informasjonssystemet for skogbrann (EFFIS ), er det ventet en kjølig værtype og kaldere enn normalt helt fram til 23. august.

Prognosen er basert på data fra Det europeiske senteret for sesongværvarsel (ECMWF).