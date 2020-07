Dette sier Solskjær før skjebnekampen

Én kamp gjenstår denne Premier League sesongen for Ole Gunnar Solskjær og hans mannskap.

En billett til Champions League ligger i potten for begge lag når Manchester United møter Leicester på King Power Stadium.

Mens Leicester må vinne, klarer United seg med uavgjort for å sikre topp fire, uavhengig av hva som skjer på andre arenaer.

Men om Wolverhampton slår Chelsea, er Solskjærs menn klare for Champions League uansett.

– Vi ser fram til kampen, nå har vi satt oss selv i en posisjon der vi har god sjans på Champions League neste sesong. Men vi kan ikke tenke på konsekvensene av kampen mot Leicester, vi må dra dit og levere en god kamp, dominere og gå for seieren, sier Solskjær på fredagens pressekonferanse.

At Manchester United i det hele tatt er i denne posisjonen, var det nok ikke alle som tok for gitt tidligere i sesongen. I vinter så det mørkere ut, men etter 0-2 tapet for Burnley i slutten av januar, har Solskjær fått skuta på rett kjøl igjen.

– Nå har vi én kamp igjen til å vise at vi har blitt et bedre lag. Får vi et godt resultat mot Leicester, har denne reisen vært bra. Men reisen er ikke over. Det er to lag som ligger for langt foran oss, sier Solskjær.

Forvandlingen etter Burnley-kampen forklarer Solskjær slik:

– Tro, selvtillit, forandring i atmosfæren og Brunos inntog, det har hatt stor betydning. I tillegg har vi våre beste spillere skadefri og i god form. Alt i alt koker det ned til jobben vi har gjort, fysikken og den robuste mentaliten som er mye bedre denne sesongen, enn den forrige.

Samtlige kamper i siste serierunde i Premier League, ser du på TV 2s plattformer fra klokken 16.00 på søndag.