Eksperter: Dette vil avgjøre det amerikanske valget

Søndag er det 100 dager til amerikanerne går til valgurnene, etter fire år med Donald Trump som president.

– Dette er antageligvis den viktigste valgkampen og det viktigste valget noensinne, sier USA-ekspert Eirik Bergesen.

Han peker på at president Trump, uavhengig av om man støtter ham eller ikke, er en svært uortodoks president.

– Han hadde ingen politisk erfaring, og det han har gjort de siste fire årene tyder nettopp på det. Det er veldig dramatisk i verdens mektigste politiske samfunn, som påvirker oss alle, også her i Norge.

Historieprofessor Ole O. Moen har forsket på USA hele sitt voksne liv. Han mener man aldri har sett noe som ligner det man ser i amerikansk politikk akkurat nå.

– Jeg har jobbet med USA siden 1963, og dette er helt unikt. Det skyldes primært Trump, at han er en så uvanlig kandidat og president. Men også koronakrisen, som er en krise som er helt annerledes enn det som har vært i en valgkamp tidligere.

Biden leder

På ferske meningsmålinger har demokratenes kandidat Joe Biden ligget foran den sittende presidenten. Men det er fortsatt altfor tidlig å si om avstanden mellom de to vil holde seg, påpeker Bergesen.

- UNIKT: Historieprofessor Ole Moen mener situasjonen i USA er helt unik. Foto: Berit Roald

– Det er nye, viktige øyeblikk i valgkampen hver eneste dag, og noe av grunnen til at det er vanskelig å spå dette valget, er at det skjer ny utvikling nesten time for time, sier Bergesen.

Ole Moen minner om at Hillary Clinton ledet på meningsmålinger tett oppunder valget.

– Så man skal ikke ta noe for gitt. Men det som er en trøst for Biden er at vippestatene i det gamle rustbeltet, som Trump vant i 2016, der har han 5-7 prosentpoengs overtak. Og det er veldig viktig i denne fasen, sier han.

Hardt rammet av koronakrisen

Koronakrisen har gått hardt utover USAs økonomi. Dødstallene har passert 140.000 og fortsetter å stige.

Hvordan man skal komme ut av krisen, vil bli sentralt i valgkampen, mener ekspertene.

SPENT: Eirik Bergesen mener det er umulig å spå utfallet av årets valgkamp Foto: Ingvil Teige Stiegler

– Økonomi er det aller viktigste i amerikansk politikk. Måten man har håndtert koronaen på i USA ved Trump, har gjort at økonomien går spesielt dårlig. Og der folk i andre land som Norge blir permittert, så blir man i USA sagt opp, sier Bergesen.

Han beskriver det som en ond spiral som det er vanskelig å se for seg at blir snudd før valget.

– Vi får se om Trump rekker å gjenreise økonomien. Han gjorde gode ting med økonomien før koronaen, og han kan kanskje klare det igjen. Uansett er det det som vil avgjøre valget i november.

Civita-rådgiver og USA-kjenner Eirik Løkke peker på at målinger fra USA viser at velgerne synes at Trump har håndtert situasjonen veldig dårlig.

– Og man har betydelig mindre tillit til Trumps håndtering enn f.eks Bidens. Så pandemien – og etniske motsetninger, kommer til å være utrolig viktig i denne valgkampen.

– Dårlig håndtert

For i tillegg til koronakrisen, har demonstrasjoner og opptøyer mot politivold og rasisme skapt uro den siste tiden. Også det har Trump håndtert svært dårlig, mener ekspertene.

- Det er nok ingenting han kan gjøre for å rette på det inntrykket. Man ser på politiets metoder og lurer på om de er demokratisk forsvarlige. Og det er en vanskelig situasjon å være i for Donald Trump, sier Bergesen.

Bidens tabber

Samtidig har også Joe Biden en tendens til å gjøre blundere, mener Moen.

– Og problemet nå, er at om han gjør en tabbe, så vil avisene kaste seg over det. Men om Trump sier hva som helst, så er det ingen som bryr seg om det, for han har over 20.000 uriktige fremstillinger fra tiden han har vært president.

Bergesen trekker frem et ferskt eksempel:

- Biden har sagt at Trump er den første rasistiske presidenten. Og uansett hva man mener om at Trump spiller på rasisme, så var det jo noen slaveeiere som var presidenter også. Det er en sånn uttalelse som Trump veldig lett kan snu, og bruke mot ham, forklarer han.

Eirik Løkke mener at det som kan felle 77 år gamle Joe Biden, først og fremst er han selv.

- Det har vært stilt legitime spørsmål rundt hans kognitive egenskaper. Han vil være den eldste presidenten i USA hvis han blir valgt. Så hvis han opplever situasjoner hvor han glemmer hva han skal si eller fremstår rotete, så er det noe som kan felle ham.

Tror Biden vinner

Bergesen vil ikke spå hvem som vinner valget.

– Men jeg kan si at om det hadde vært valg i dag, så hadde Biden vunnet.

Løkke mener også at Biden er klar favoritt.

– Men det var veldig mange som trodde at Hillary Clinton skulle vinne i 2016, så dette er ikke avgjort.

Moen tror Biden blir USAs neste president.

– Av to grunner: Valget blir et valg mellom karakterer, og da mener jeg menneskelig karakter. Biden fremstår som en leder som folk kan tro og stole på, mens Trump har avslørt seg som egoist til tusen. Han er fullstendig uinteressert i og uegnet til jobben sin. Og når han ikke er villig til å lytte til rådgivere, så tror jeg det nå har ført ham så utpå glattisen at han har avslørt seg.

Historieprofessoren mener USA ikke tåler en ny periode med Trump som president.

– Ekspertene er stort sett enige om at én periode har man tålt på et vis, men ikke to. Særlig nå med koronakrisen.