Henderson kåret til årets spiller

Liverpool-kaptein Jordan Henderson er kåret til årets spiller av Football Writers Association. Det skriver foreningen på sine nettsider.

Vinneren kåres ved at medlemmer i fotballjournalistenes forening, rundt 400 personer, stemmer på den spilleren de mener fortjener det. FWA-prisen er fotballens eldste individuelle pris og ble delt ut for første gang i 1948.

Styremedlem Carrie Brown sier følgende om årets vinner:

– Jordan er en spiller som medspillere ser opp til på banen og som motspillere ser opp til utenfor banen.

– Kriteriene for å vinne er at man går foran som et godt eksempel. I denne mørke tiden vi er inne i, har Jordan uoppfordret samlet sammen klubbkapteinene for å etablere #PlayersTogether, sier Brown.

Initiativet, som Henderson var med på å starte, har samlet inn mange millioner pund til britisk helsetjeneste.

– Han er virkelig en verdig vinner, sier Brown.

14 andre spillere mottok stemmer fra FWAs medlemmer. Blant dem var Hendersons lagkamerater Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané, Virgil Van Dijk og Alison Becker. Også Kevin De Bruyne, Marcus Rashford, Adama Traoré og Danny Ings var blant spillerne som mottok stemmer.

I godt selskap

Henderson har ledet Liverpool til sin første ligatittel på 30 år. I årets sesong har han spilt 40 kamper, scoret fire mål og han har fem målgivende pasninger.

Prisen er en av de mest prestisjetunge du kan få som fotballspiller i Premier League, sammen med PFA Player of the Year. Fjorårets vinner var Raheem Sterling.

Tidligere har spillere som Alan Shearer, Eric Cantona, Thierry Henry, Christiano Ronaldo og Steven Gerrard mottat utmerkelsen.

– Jeg skylder så mye til så mange

På klubbens nettsider har Henderson rettet en takk til forbundet.

– Jeg vil gjerne fortelle hvor takknemlig jeg er for støtten fra alle de som har stemt på meg, og fra FWA generelt. Du trenger bare å se på tidligere vinnere, flere av dem har jeg vært så heldig å få spille med her i Liverpool, for å skjønne hvor prestisjetungt dette er.

– Men uansett hvor takknemlig jeg er, så føler jeg ikke at jeg kan ta imot denne prisen alene. Jeg føler ikke at noe jeg har oppnådd denne sesongen, eller i hele min karrière, er gjort av meg på egenhånd. Jeg skylder så mye til så mange, men jeg skylder ingen mer enn mine lagkamerater, som har vært helt fantastiske og fortjener dette like mye som meg, sier Henderson.