Hollywoodstjerne ble innlagt på sykehus med koronavirus

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det var i april at «Mad Max»-skuespilleren måtte tilbringe én uke på sykehus i Los Angeles.

Koronaviruset har herjet over hele verden i flere måneder nå, og spesielt i USA har de blitt hardt rammet. Ifølge tall fra worldometers så har snart 150.000 dødd i landet som følge av viruset, og over fire millioner er eller har vært smittet.

Heller ikke i Hollywood slipper dem unna. I mars skrev TV 2 om Tom Hanks og kona som hadde testet positivt, og nå forteller Mel Gibson at han også har vært lagt inn.

– Han testet positivt i april og tilbrakte én uke på sykehus. Han ble behandlet med medisinen Remdesivir, opplyser en representant for stjernen til Daily Telegraph Australia.

I ettertid så har Gibson testet negativt flere ganger, og han er nå friskmeldt.

– Han har også testet positivt på antistoffene, fortsetter representanten.

Vunnet flere Oscar

Mel Gibson er en av Hollywoods mest kjente skuespillere og regissører. Gjennombruddet fikk han i 1979 da han spilte hovedrollen i «Mad Max», som fikk to oppfølgere.

OSCAR: Mel Gibson har vunnet en hel del priser. Her fra 1996 etter filmen Braveheart. Foto: ERIC DRAPER

I 1995 produserte og regisserte han filmen «Braveheart», i tillegg til å spille hovedrollen selv. Han ble belønnet med både Golden Globe og Oscar for beste regissør, i tillegg til at filmen ble kåret til årets beste under Oscarutdelingen.

I nyere tid så regisserte han «Hacksaw Ridge» i 2016, som spilte inn over 180 millioner dollar på verdensbasis, og ble nominert til hele seks Oscar-nominasjoner.

Ble anklaget for antisemitissme

Nyheten om koronainnleggelsen kommer kun én måned etter at Gibson ble anklaget for antisemittisme og homofobi av skuespillerkollega Winona Ryder. Ifølge Ryder skal Gibson ha slengt kommentarer mot henne på en fest.

– Dette er 100 prosent ikke sant. Hun løy om det for et tiår siden, da hun snakket med pressen, og hun lyver om det nå, sa en representant for Gibson.

Ryder responderte med å nektet å trekke tilbake påstandene, og ønsket Gibson «hell og lykke på veien gjennom livet».