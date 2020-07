Spania blir «rødt » - grønt lys for grensehandel

Endringene i reiserådene innebærer at du nå kan reise til grensefylket Värmland og seks andre fylker i Sverige uten å måtte i karantene når du kommer hjem igjen.

Spania er imidlertid blitt «rødt», noe som innebærer at hvis du kommer hjem etter midnatt til lørdag, må du i karantene i ti dager.

Det ble klart under en pressekonferanse som regjeringen holdt fredag ettermiddag.

Se fullstendig oversikt over «grønne» og «røde» land nederst i saken.

Fra rødt til grønt

Blekinge, Kronoberg og Skåne var fra før «grønne» fylker i Sverige. Nå kan du også reise til Kalmar, Värmland, Örebro og Östergötland uten å måtte i karantene når du kommer hjem igjen.

I tillegg til at Spania har blitt «rødt», har også Andorra endret farge.

RØDT LAND: Spania har blitt "rødt" som følge av den økte smitten i landet. Det betyr at de som ankommer Norge fra Spania etter midnatt til lørdag, må i ti dagers karantene. Her fra Barcelona. Foto: Reuters / NTB scanpix

– Årsaken til at landene er røde, er at de ikke oppfyller kriteriene og har en økende smittetrend. Vi vet at dette er skuffende for dem som har feriehus i Spania og andre som ferierer der, men disse kriteriene er satt for å hindre smitte inn til Norge, slik at vi fortsatt beholder kontroll på situasjonen, sier landbruksminister Olaug Bollestad (KrF).

Det er særlig nordvest i Spania smitten er økende. Overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet regner med at Spania snart blir grønt igjen, når situasjonen er under kontroll igjen.

Situasjonen er annerledes i Ungarn. Det er nå «grønt». Fram til i dag har det vært «rødt».

FÅR SYKEPENGER: Nordmenn som reiser til et "grønt" land, men som nå er blitt "rødt", har rett til sykepenger dersom det trengs i karantenetiden. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Bør tenke seg godt om

Til de som vurderer å reise, er det viktig å være oppmerksom på at land som er grønne i dag, raskt kan bli røde, sier Bollestad.

– Å reise utenlands innebærer betydelig forutsigbarhet. Alle bør tenke seg godt om før de reiser utenlands. Det er ditt ansvar å sette deg inn i smittereglene i landet du komme til, sier hun.

Om man ønsker forutsigbarhet, må man feriere i Norge, sier Bollestad videre.

Hun kommer med klar oppfordring til alle som skal på reise:

– Meteren er fortsatt meteren, vask hender og bli hjemme om du har symptomer. Om vi alle husker på meteren beskytter man seg selv og andre, sier landbruksministeren.

Rett til sykepenger

Nordmenn som reiste til Spania da landet hadde grønn status, har rett til sykepenger om det trengs i karantenetiden.

Bakgrunnen for dette er at de som reiste før statusoppdateringen for Spania, ikke har brutt regelverket, understreker Bollestad.

– Det er innreisetidspunktet til Norge som avgjør om karanteneplikten blir utløst, sier statsråden.

For at et land skal kunne bli grønt, må det tilfredsstille Folkehelseinstituttets kriterier.

Kriteriene innebærer at det må være færre enn 20 bekreftede smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene og færre enn 5 prosent positive prøver i snitt per uke siste to uker.

I tillegg gjøres det en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene og annen relevant informasjon.

– En fare

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at situasjonen i Norge er stabil, med bare tre pasienter innlagt på sykehus per fredag.

Han sier at det er et par ukers etterslep på smittetallene, spesielt om det er unge personer som er smittet og som har få symptomer.

– Da kan det går to uker til før vi ser det på statistikken. Så det er en fare nå etter sommeren, hvor det går noen uker, før vi eventuelt kan se en endring, og det må vi være veldig obs på, sier Nakstad.

Regionvurderinger

Overlege Are Stuwitz Berg i FHI sier at det ikke gjøres en regionvis vurdering for resten av EØS- og Schengen-området.

– Grunnen er blant annet et varierende datagrunnlag i ulike regioner i Europa og at en vurdering på regionnivå vil kunne gi uforutsigbarhet, sier han.

– Like fullt, vi vil vurdere om reiseråd kan gis på regionnivå i større deler av Europa i framtida, sa han videre.