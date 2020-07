Her er ekspertenes tips før siste Fantasy-runde: – Han har vært i fyr og flamme

Søndag spilles den siste runden av Premier League. Det betyr at over seks millioner mennesker vil få sin endelige poengsum i fantasyspillet til Premier League.

Over seks millioner spillere er registrert i spillet som gjennom hele sesongen sørger for at man går gjennom en berg-og-dalbane av følelser.

Hvem har vel ikke byttet ut tremålscoreren fem minutter før fristen? Hvem har vel ikke byttet kaptein fem minutter før fristen? Hvem har vel ikke satset alt på Agüero som blir benket av Pep Guardiola?

Verdens beste sjakkspiller Magnus Carlsen har denne sesongen vist at det ikke kun er sjakk han behersker. Av over seks millioner spillere er han på fjerde plass når det gjenstår én runde. Kun tolv poeng bak lederen.

– Jeg må tenke litt over hvor stor risiko jeg vil ta for å prøve å vinne. Eller om jeg skal spille litt mer balansert, noe som kanskje gir litt mindre sjanse til å vinne hele greien, men større sjanse for å havne så høyt opp som mulig.

Sjakkstjernen har et klart tips dersom du brenner inne med «triple captain» eller er usikker på hvem du bør ha som kaptein i siste runde.

– Det ville jeg ikke overtenkt. Jeg ville gått for Raheem Sterling, sier Carlsen.

Eksperten har en joker på lur om man ønsker å gamble

TV 2s Fantasy-ekspert Mina Finstad Berg er helt enig med sjakkstjernen. Raheem Sterling er mannen å gå for.

Fantasy Premier League-chips Wildcard: Kan endre hele laget uten poengtrekk. Kan brukes to ganger per sesong. Triple Captain: I stedet for dobbel poengsum på kaptein som i vanlige runder, vil man med Triple Captain få tredobbelt poeng på sin kaptein. Kan brukes én gang hver sesong. Free Hit: Kan bytte ut hele laget uten poengtrekk for én runde. Laget vil gå tilbake til det det var før runden startet. Kan brukes én gang hver sesong. Bench Boost: Alle spillerne i troppen gir poeng, også dem som sitter på benken. Kan brukes én gang hver sesong. Ingen av chipsene kan brukes samtidig.

– Jeg har selv planlagt å ha Sterling som kaptein. Han har vært i fyr og flamme, og møter et Norwich-lag som ikke har vært i fyr og flamme. Han har sett veldig motivert ut etter koronapausen.

Hun har også en joker på lur, som kan være veien å gå dersom man ønsker å satse på en som ikke alle andre har.

– Jeg har en mulig joker på lur, dersom man ønsker å gamble litt. Dette blir avskjedskampen til David Silva, jeg tror det skal enormt mye til for at han ikke starter den. Han er klink inne på mitt lag.

Finstad Berg har selv klart å unngå fristelsen til å bruke opp alle sine chips. Før siste runde har hun «free hit» igjen. Dermed kan hun bytte ut hele laget sitt i den siste runden uten å miste poeng for det.

– Er du fornøyd med eget spill i år?

– Jeg er ikke kjempefornøyd, det er jeg ikke. Jeg ligger an til å gjøre det dårligere enn forrige sesong. Det har jo vært en rar fantasy-sesong. Tett kampprogram og koronapause gjør jo at all planleggingen man gjorde før sesongen gikk rett ut vinduet. Planen var ikke å spare chippen til siste runde, men etter koronapausen tenkte jeg at det var et lurt grep, sier TV 2s ekspert.