I full krangel med kongressmedlem: – Jeg trenger ikke at han beklager til meg

Det har stormet rundt Demokratenes Alexandria Ocasio-Cortez og Republikanernes kongressmedlem Ted Yoho, etter at Ocasio-Cortez hevdet at hun ble trakassert da de møttes ved Capitol Hill mandag.

Da Yoho så Ocasio-Cortez, skal han ha sagt at hun var «gått fra vettet», noe som førte til at Demokratenes stjerneskudd svarte at Yoho var frekk. Da skal han ha svart med å kalle 30-åringen en «fucking bitch», skriver The Hill.

The Hill-reporter Mike Lillis observerte hendelsen. Han beskriver den slik:

– Hun gikk opp for å stemme. Han gikk et par skritt ned mot meg på gaten, og det var da han sa den virkelig harde tingen, sier Lillis til CNN.

Yoho beklaget onsdag for den «brå måten» han snakket med til Ocasio-Cortez, men nektet for å ha kalt henne en «fucking bitch». Republikaneren hevder The Hill-reporteren som overhørte samtalen misforstod.

– Etter å ha vært gift i 45, med to døtre, er jeg veldig bevisst på språket mitt. De stygge tingene pressen hevder jeg sa ble aldri sagt til mine kolleger, og hvis de tolkes slik beklager jeg for misforståelsen, sa Yoho i Representantenes hus, ifølge ABC News.

– Jeg kan ikke unnskylde lidenskapen min, eller for å elske min Gud, familie og landet mitt, fortsatte han.

– Det er ingen unnskyldning

Ocasio-Cortez adresserte Yohos beklagelse torsdag.

– Foran reportere kalte Yoho meg en «fucking bitch». Dette er ordene som ble brukt for å beskrive en kongressmann, sa Ocasio-Cortez.

Rep. Ocasio-Cortez: "Mr. Yoho mentioned that he has a wife and two daughters. I am two years younger than Mr. Yoho's youngest daughter. I am someone's daughter, too. My father, thankfully, is not alive to see how Mr. Yoho treated his daughter."

– Jeg trenger ikke at Yoho beklager til meg. Det er tydelig at han ikke ønsker det. Det er tydelig at han ikke vil det selv om han får muligheten. Og jeg vil ikke ligge oppe om nettene og vente på en unnskyldning fra en mann som ikke angrer på å ha brukt skjellsord mot kvinner.

Hun mener Yohos oppførsel er resultatet av en dårlig kultur.

– Dette er ikke noe nytt ... Det er en kultur som aksepterer vold og stygt språk rettet mot kvinner, og en hel maktstruktur som støtter det, sa New York-demokraten.

Hevder Yoho bruker kvinner som skjold

Ocasio-Cortez mener Yohos uttalelser ikke teller som en unnskyldning, og sier at Yoho uttalte seg i Representantenes hus for å «unnskylde atferden sin».

– Og det kunne jeg ikke la ligge. Jeg kunne ikke la niesene mine, jeg kunne ikke la de små jentene jeg drar hjem til, jeg kunne ikke la ofre for verbalt misbruk og verre ting se det, å se den unnskyldningen og å se Kongressen vår akseptere den som ekte.

Demokraten beskyldte også Yoho for å bruke «kvinner, våre koner og døtre, som skjold og unnskyldninger for dårlig oppførsel».

– Mr. Yoho sa at han en kone og datter. Jeg er to år yngre enn Mr. Yohos yngste datter. Og jeg er noens datter jeg også. Faren min er heldigvis ikke i live så han kan se datteren sin bli skjelt ut på denne måten. Å ha en kone gjør deg ikke til en bra mann. Å behandle folk med verdighet og respekt gjør deg til en bra mann.

– Jeg er her fordi jeg ønsker å vise foreldrene mine at jeg er datteren deres, og at jeg ikke ble oppdratt til å ta imot slikt fra menn.

– Han gir tillatelse til andre menn

Ocasio-Cortez mener at Yoho gjennom sine handlinger gir andre menn tillatelse til å snakke slik til andre kvinner, og sa at hun var der for å vise at det ikke er akseptabelt. Hun etterlyste også at Republikanere stod opp mot Yoho. Hun fikk støtte fra flere partikolleger.

– Nesten alle kvinner i verden har opplevd verbalt misbruk, ikke bare én gang, men siden de var små jenter, sa partikollega Ilhan Omar.

– Vi ser det jevnlig fra USAs president. Og nå ser vi også at det kommer fra hans partifeller.

Også speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi, har uttalt seg om hendelsen.

– Det er en manifestasjon av holdningene i samfunnet vårt. Jeg kan fortelle deg at de har kalt meg ting i minst 20 år.

– Det er ingen grenser for mangelen på respekt eller mangelen på anerkjennelse av kvinner styrke, sier Pelosi.