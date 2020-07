Hylles som en av historiens beste: – Han er en irriterende spillertype

Se noe av det beste fra David Silvas City-karriere i videovinduet øverst!

David Silva ankom Manchester sommeren 2010 fra Valencia. Det viste seg å være en særdeles smart signering. Den lille magikeren fra Gran Canaria ble raskt en av Manchester City-fansens yndlinger.

Spanjolens teknikk, eleganse og overblikk har vært helt avgjørende for suksessen til de lyseblå. Nå takker fotballkunstneren for seg.

– Han slår meg som en veldig intelligent spiller og en smart fyr, som helt sikkert ser at tidspunktet er riktig nå. Det er noe som heter at det er lurt å gi seg på topp, og det tror jeg Silva gjør nå. Det er nok fornuftig, sier Brede Hangeland.

I juni bekreftet Silva at han gir seg i City.

– Ti år er nok for meg. Det er et perfekt tidspunkt. I utgangspunktet snakket City om to år til, men jeg bestemte meg for å signere for ett år til slik at jeg avslutter på ti år, sa Silva til BBC.

Fire Premier League-titler

Selv om han er en av de mest markante spillerne i City det siste tiåret, ønsker han kun å bli husket slik:

– Som en bra fyr. En bra fyr som nyter å spille fotball og jeg håper at folk har likt å se meg spille, sier Silva til Premier Leagues egen TV-kanal.

Silva er én av tre spillere som har vunnet Premier League hele fire ganger med Manchester City. I tillegg har mannen med den presise venstrefoten løftet trofeet i FA-cupen to ganger og ligacupen fem ganger.

– Det er mange store i Premier League-historien som har hatt større personlighet enn David Silva og tatt større plass, men sportslig på banen er han for meg på det øverste nivået blant de helt store som vil bli husket i lang tid. I Manchester City-historien er han jo helt enorm. Det er vanskelig å se for seg suksessen City har hatt det siste tiåret uten David Silva, sier Hangeland, som har møtt Silva flere ganger i Premier League.

– David Silva var og er en kunstner med ballen. Han ser løsninger som veldig få andre gjør. Alltid perfekt touch og han er den irriterende spillertypen som alltid har oversikten. Uansett om du går tett eller faller av, så utnytter han svakheter i forsvarsspillet. En meget god spiller, øverste nivå. Det å møte David Silva kunne være et mareritt for en midtstopper. Han opererer jo i mellomrommet. Hvis du gikk for tett, brukte han ett touch, men går du ikke tett, vender han alltid og finner den rette løsningen. Full oversikt og en veldig vanskelig motstander, sier Hangeland.

Hylles av Guardiola

City-supporterne kommer garantert til å savne Silva, og det samme gjelder nok for manager Pep Guardiola. 49-åringen mener nummer 21 fortjener en solid hyllest etter lang og tro tjeneste.

– Når publikum kan komme tilbake til Etihad, ønsker vi å arrangere en kamp for ham slik at folk kan ta farvel. Han er en legende i klubben. Jeg har sagt det mange ganger; når det er lite plass, er han en av de beste jeg har sett. Kanskje den beste. I mellomrommet har jeg aldri sett en sånn som ham. Hvis han bestemmer seg for å fortsette, kan han spille hvor han vil. Det er jeg ikke i tvil om, sier Guardiola.

Til Mirror sier Silva at han har lyst til å avslutte karrieren hjemme på Gran Canaria, men det blir kun en realitet om Las Palmas rykker opp til La Liga den kommende sesongen.

– Fotballen endrer seg. Hvem vet? Men jeg ville elsket å avslutte karrieren min i Las Palmas. Det avhenger av laget og spillerne. Jeg kan ikke dra hjem for å spille andredivisjon, sier Silva.

– Hvordan vil du sammenligne David Silva for ti år siden med David Silva i dag?

– Eldre. Jeg har mer erfaring nå og når man blir eldre føler man seg bedre på banen. Jeg tenker raskere og ser ting jeg ikke så før. Da jeg var ung hadde jeg mer energi, men jeg spiller bedre fotball nå. Jeg vil si takk til alle supporterne og alle som jobber i klubben, for de har gjort livet mitt enklere her. Vi har vunnet mange titler og måten vi har spilt på har vært fantastisk. Jeg vil være blå for alltid, avslutter Silva.