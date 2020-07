– Det kan nærme seg grønn farge i hele Sverige i løpet av en måned

Den 16. mars 2020 innførte regjeringen utstrakt grensekontroll, og stengte grensen til Sverige. Samtidig ble norske borgere frarådet all reise til utlandet som ikke var strengt nødvendig.

Det var ikke før i midten av juni at regjeringen valgte å åpne opp grensen til de nordiske nabolandene. I Sverige derimot var det bare Gotland som hadde lav nok smitte til at regjeringen ikke frarådet reise.

I en ny runde ble Gotland rødt, mens regjeringen åpnet for karantenefri reise til regionene Blekinge, Kronoberg og Skåne.

Fredag er det igjen varslet oppdaterte reiseråd, og det er knyttet stor spenning til pressekonferansen.

Fredag morgen holder assisterende helsedirektør Espen Nakstad kortene tett til brystet.

– Vi får se hvordan kartet blir, men jeg blir ikke overrasket om det blir noe mer grønt på kartet, sier han til TV 2.

Disse kan bli grønne

Onsdag ble det registrert ni nye koronarelaterte dødsfall på et døgn og det totale dødstallet er på 5676. Totalt har 78.763 svensker fått påvist viruset, noe som er en økning på 259 det siste døgnet.

– Trenden i Sverige er jo at det går riktig vei og blir mindre smitte, sier Nakstad.

For at et land eller en region skal bli grønt, må smitten være lavere enn 20 smittede per 100.000 innbygger. Dermed ligger det an til at de svenske regionene Kalmar og Värmland åpnes for nordmenn, sammen med Blekinge som allerede har vært grønn, meldte Aftenposten.

De grønne regionene Kronoberg og Skåne står derimot i fare for å bli røde igjen ettersom smitten er for høy.

– Er det krevende å dele opp i regioner ettersom det stor variasjon på smittetallet rundt i landet?

– Vi vurderer land ut i fra landenes samlede status, mens for Norden har vi så gode tall at vi kan vurdere det på regionnivå. Vi har et godt samarbeid med landene, man kjenner situasjonen og tallene, og derfor kan vi stole på dem, sier han.

Likevel er det spesielt én ting som bekymrer den assisterende helsedirektøren i forbindelse med at man åpner til Sverige.

GRENSEN: På grensen over Värmland i Sverige har det vært langt mellom bilene de siste månedene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Enormt trykk

Om regjeringen velger å åpne opp til andre regioner i Sverige, er det ventet et storinnrykk av nordmenn over grensen. Spesielt ettertraktet er kanskje regionen Värmland, som har de populære grensebyene Charlottenberg og Töcksfors.

KJØPESENTER: Claes Sjöholm er sjef for Charlottenberg kjøpesenter. Foto: TV 2

– Vi har kallet inn ekstra fra vektere. Vi har et samarbeid med sivilforsvaret, vi har tett dialog med redningstjenesten og politiet, Claes Sjöholm, sjef for Charlottenberg kjøpesenter.

Om regionen går fra rødt til grønt over natten, forteller han at endringen kommer brått på svenskene.

– Da kommer det veldig brått på, spesielt for leietakerne som har lav lagerbeholdning og mange ansatte som er kortidspermittert. Det tar tid å starte maskinen til normal fart igjen, så det kan bli krevende, sier Sjöholm.

Espen Nakstad mener også at det enorme trykket kan være bekymringsfullt.

– Utfordringen med Sverige er at det vanligvis er veldig mange nordmenn som reiser dit, så det kan bli veldig stor tragikk over grensen, sier han.

I tillegg minner han om at smitten potensielt er mye høyere i grønne land eller regioner enn i Norge.

– Vi har cirka to smittede per hundretusen innbygger nå, mens grensen for at et land eller en region skal være grønt er tjue. Det må man huske på, sier han.

Kan åpne til hele Sverige

Ifølge Nakstad ser man en positiv utvikling i Sverige, så han utelukker ikke at Sverige blir helt grønt.

– De siste to månedene har det gått ganske mye riktig vei og vi ser at dødstallene faller. I løpet av en måned eller to kan det nærme seg grønn farge i hele Sverige, sier han.

TV 2 har tidligere meldt at den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell gikk hardt ut mot norsk grensestengning. På lik linje har norske eksperter kritisert Sverige for sin håndtering av viruset.

Nakstad avviser at han er kritisk til hvordan svenskene har håntert situasjonen.

– Vi har veldig respekt for svenskenes valg og hvordan de håndterer pandemien. Tiltakene i Norge og Sverige er veldig like, og man gjør veldig mye riktig i begge land, sier han.