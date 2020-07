Anken forkastes: Eirik Jensen blir sittende i varetekt

Da Jensen ble dømt til 21 års fengsel i Borgarting lagmannsrett i juni, ble han umiddelbart pågrepet av Spesialenheten for politisaker.

Jensen har anket straffen. Han venter nå på at Høyesteretts ankeutvalg skal avgjøre om anken slipper inn og saken skal behandles i landets øverste rettsinstans.

I mellomtiden mener Spesialenheten det vil støte allmennhetens rettsfølelse om Jensen får være en fri mann. De ba derfor om varetektsfengsling for 62-åringen.

Oslo tingrett valgte først å løslate Jensen, men da Spesialenheten anket avgjørelsen, fikk de medhold av Borgarting lagmannsrett.

Siden har det gått åtte uker, og dermed måtte Spesialenheten igjen gå til Oslo tingrett og be om videre varetektsfengsling. Denne gangen fikk de medhold av tingretten, men Jensen valgte å anke.



Fredag har Borgarting lagmannsrett enstemmig forkastet anken. Jensen blir dermed sittende i varetekt frem til 10. september. Hans forsvarer, advokat John Christian Elden, ser likevel ikke bare negativt på kjennelsen.

– Det er bra at lagmannsretten er klar på at skyldspørsmålet i saken ikke er avgjort, og at det fortsatt er mulighet for frifinnelse. At Jensen da må sitte i varetekt fordi saken er omfattende omtalt i media, er det vanskelig å forstå. Saken ankes til Høyesterett, sier Elden til TV 2.

Jensen mener for øvrig at alle dommerne i Borgarting lagmannsrett er inhabile i saken mot ham, men heller ikke dette har han blitt hørt på av retten.

Jensen ble i lagmannsretten funnet skyldig i medvirkning til innførsel eller forsøk på innførsel av omtrent 13,8 tonn hasj over en periode på rundt 10 år. Han ble også dømt for grov korrupsjon knyttet til et beløp på omkring 1,4 millioner kroner.