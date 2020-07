Ny antistoffbehandling kan være svært effektiv mot covid-19

Forskere ved Columbia University har samlet antistoffer fra pasienter innlagt med alvorlige tilfeller av covid-19. De har nå kommet fram til det de mener er en blanding som kan fungere til å behandle covid-19-infeksjoner, og også pasienter som risikerer å bli syke, skriver The Guardian.

Antistoffene skal kunne masseproduseres, og overføres til blodet for å bekjempe viruset eller hindre det i å sette seg i kroppen. Forskerne har identifisert 61 typer antistoffer fra fem individer, som effektivt fjernet viruset. Blant dem var ni antistoffer som viste spesielt lovende takter.

– Stengte ute viruset totalt

Testing på celler har vist at antistoffene drepte viruset, mens eksperimenter på hamstere har vist at tilførsel av en av de mer potente antistoffene beskyttet dyret mot sykdommen.

– Det stengte ute viruset totalt fra hamsterens lungevev, sier David Ho, som ledet eksperimentet.

– Vi isolerte spesifikt veldig potente antistoffer som kan masseproduseres. Vi antar at disse kan brukes til å unngå eller behandle sars-cov-2. Vi vil forsøke å behandle tidlig i sykdomsforløpet, spesielt hos de som risikerer å utvikle alvorlig sykdom, som for eksempel eldre eller de med underliggende sykdommer.

Ho sier at behandlingsformen kan være et alternativ til vaksiner, og at de vil fokusere på de mest sårbare, som for eksempel eldre på sykehjem.

– Skylder det til befolkningen

Også ved Universitetet i Toronto har de planer om å begynne kliniske tester på nøytraliserende antistoffer.

– I mine øyne er det bedre jo flere antistoffer vi finner, siden det å skalere opp antistoffer tar tid. Å ha flere muligheter vil være bra for å sikre at så mange pasienter som mulig kan få behandling, sier professor Sachdev Sidhu ved Universitetet i Toronto.

Han mener alle land som har mulighet skylder befolkningen å produsere antistoffer til behandling, og at land burde jobbe sammen for å sikre at de kan være tilgjengelige for så mange pasienter som mulig til en fornuftig pris.

Håper å starte testing på mennesker i oktober

Kappløpet om å produsere den første koronavaksinen foregår over hele verden, men det er usikkert hvor effektiv en vaksine vil være, og hvor lang beskyttelse den vil gi. Immunitetsresponsen hos eldre er ofte svakere, så selv om vaksinen blir tilgjengelig, vil tilførselen av laboratoriegrodde antistoffer fortsatt være verdifull.

Antistoffer er blant kroppens viktigste forsvar mot infeksjoner. Når et virus invaderer celler og formerer seg, lærer immunsystemet å gjenkjenne inntrengeren og slipper ut antistoffer for å deaktivere den. Det er ventet at en dose med antistoffer mot covid-19 vil koste rundt 50 dollar, eller rundt 460 kroner, å produsere, sier Ho.

Arbeidet er nå i gang med å teste alle antistoffene på dyr, men forskerne håper å kunne starte testing på mennesker i oktober. Dersom forsøket viser at tilførsel av antistoffer er trygt, kan testing av effekten starte tidlig neste år. Antistoffene kan bli værende i blodet i mellom tre og seks måneder.

De fleste antistoffene fungerer ved å binde seg på «piggene» på viruset, som gjør at det kan trenge inn i cellene våre. Forskerne skriver i rapporten at blandingen av antistoffer er så variert at det trolig også vil være vanskelig for muterte varianter av viruset å unngå dem.

– Ved å bruke en blanding av forskjellige antistoffer som er rettet mot forskjellige steder vil hjelpe til å hindre viruset i å bli resistent mot behandlingen, sier Ho.