Meteorologen: – Utnytt lørdagen, for på søndag blir det heftig

Selv om det kommer en mørk melding fra søndag av, er det meldt knallvær fra fredag og inn mot lørdag.

– Utover fredagen vil skyene som ligger over store deler av Sør-Norge, flytte seg til Sverige. Da vil det bli skyfri himmel og sol i stort sett hele landet, sier vakthavende meteorolog Olav Krogsæter i StormGeo til TV 2.

Nord-Norge har vært den store værvinneren denne uka, og det ser ikke ut til at finværet i nord gir seg med det første.

– Med grader på godt over 20-tallet har de vært veldig heldige i Nordland og nordover til Finnmark denne uka. Det samme flotte været vil bare fortsette utover fredagen for nordlendingene, opplyser meteorologen.

For mens det er sol i Sør-Norge og Nord-Norge, ser det mørkere ut for de som befinner seg i Midt-Norge.

– Utover fredagen går det et værskille midt i landet med mye regn og skyer som varer frem til lørdag, sier Krogsæter.

Utnytt lørdagen

Det fine været som ligger over Sør-Norge på fredag, vil nå sitt høydepunkt midt på dagen lørdag.

– Lørdagen vil by på skikkelig fint vær i store deler av landet. Det kommer mild luft fra vest som gir sol, blå himmel og over 20 grader i Oslo, Vestlandet og resten av Sør-Norge, sier meteorologen.

På Svalbard vil det faktisk bli så varmt at den 40 år gamle varmerekorden kan bli slått.

– Det er meldt veldig varmt for Svalbard å være. Rekorden er på 21,3 grader fra 1979, og prognosene sier at det kan bli over 20 grader. Så at det blir varmerekord på Longyearbyen, skal man ikke se bort ifra, opplyser meteorologen.

For solglade trøndere ser det verre ut.

– Igjen er det Midt-Norge som kommer litt dårligere ut av vær-situasjonen på lørdag. I området Trøndelag vil det komme regn, mens det vil bli sol fra Nordland og oppover mot Troms og Finnmark, sier han.

Pøsregn

Er du av typen som liker sol, bør du utnytte lørdagen, for natt til søndag blir det vått.

– Lørdagen er nok siste dagen med sol på stund. Neste uke vil det regne ganske hyppig, og det starter søndag med et heftig regnvær, sier meteorologen.

Finn frem paraplyen, for den dystre beskjeden vil gjelde for stort sett hele Sør-Norge.

– Fra Telemark, opp mot Oslo-området og helt til Lillehammer vil det komme et kraftig regnskyll med opp mot 50 millimeter nedbør, opplyser Krogsæter.

– Midt-Norge og Vestlandet vil også få regn hele dagen på søndag. De eneste som slipper unna regnet er Nordland og nordover. Her fortsetter godværet litt til, sier meteorologen.