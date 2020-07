Nils (92) har drevet bedriften i 70 år – nekter å la seg knekke av korona

Etter 70 år i drift må det mer til enn en global pandemi for å ta knekken på familiebedriften.

I 1950 grunnla Nils Instanes (92) planteskole i den lille bygda Kinsarvik i Hardanger. 70 år senere tar han aktivt del i driften av Mikkelparken, en de mest populære familieparkene i landet.

Lar seg ikke skremme

Selv om reiselivsnæringen har opplevd utfordringer under den globale pandemien, har familiebedriften klart å holde det gående og fått en god start på sesongen.

– Jeg følte ikke at vi var truet på noe slags vis. Vi kuttet ned på utgiftene og permitterte de ansatte i en kort periode. Sesongen har gått over all forventning med fulle ordrebøker, men litt redusert blir det jo naturligvis, forklarer Nils Instanes.

– Var du noen gang redd for at koronaen skulle ødelegge bedriften og sommeren?

– Nei, ikke for vår del. Vi hadde et nokså godt økonomisk fundament og teamet la til rette for ulike scenarioer og laget en kriseplan som virket, sier han.

Vært ute en vinternatt før

Etter endt skolegang, ville Nils starte for seg selv. Dette resulterte i Hardanger planteskole i 1950. En vinter opplevde de det verst tenkelige.

– Det kom en voldsomt hard vinter med mye vind og kraftig kulde som førte til at alle plantene våre frøs. Det som skjedde med oss på den tiden var noe som påvirket driften voldsomt, og vi var redde for at det skulle gå alvorlig galt, forteller han.

Ifølge Instanes kan ikke korona måle seg med denne vinteren for flere tiår siden.

Iverksatte smitteverntiltak

For å kunne holde dørene åpene under årets sesong, har parken og ferietunet tatt smittevern på alvor.

Driftssjef Inga Måkestad er godt fornøyd med årets sesong. Foto: Ingrid Wollberg/TV 2

– De tiltakene vi har iverksatt er å begrense antall gjester, tilrettelegge for god håndhygiene og gi rikelig med informasjon til gjestene i forkant av besøket, sier driftssjef Inga Måkestad.

Måkestad understreker at det er viktig at barnefamilier skal føle seg trygge når de besøker både Mikkelparken og Mikkelparken Ferietun.

Finnner ungdomskilden i arbeidet

For Nils har det å jobbe med barn og unge betydd mye.

– For meg som er over 90 år har det vært fint å kunne kommunisere med de yngre og være en del av et større fellesskap. Det er omtrent som om rynkene i ansiktet glatter seg ut, sier Instanes med et smil om munnen.

Og han håper å fortsette i mange år fremover.

– Det med pensjonering det tror jeg er noe som ligger i solnedgangen langt der fremme. Ikke foreløpig, sier han.

– Så det er lenge igjen enda?

– Ja, jeg tror det, ler 92-åringen.