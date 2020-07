Sagosen om et eventuelt OL-gull: – Det kommer til å henge absolutt høyest

– Det hadde jo vært litt hektisk hvis OL skulle begynt nå, sier Sagosen og ler.

Det har nok håndballstjerna fra Trondheim rett i, spesielt for et norsk håndballandslag som først må kvalifisere seg til de olympiske lekene. Fredag skulle egentlig de olympiske lekene gått av stabelen i Tokyo, men et visst virus har satt en stopper for det.

Sagosen bruker ikke mye tid og energi på at han må vente et år ekstra på mesterskapet.

– Jeg har lagt det helt fra meg. Det har ikke vært på radaren min de siste månedene, egentlig. Akkurat nå handler det bare om Kiel for min del. OL kommer jo forhåpentligvis neste år, så da kommer både jeg og landslagsgutta mest sannsynlig til å være enda bedre, sier 24-åringen.

Ikke kvalifisert til Rio

Det norske håndballandslaget er en svært overkommelig OL-kvalifisering unna plass i Tokyo-lekene. Den skal etter planen spilles i Trondheim mot Brasil, Chile og Sør-Korea.

Norge var ikke engang kvalifisert til Rio-OL i 2016. Da røk de ut i kvalifiseringen etter å ha havnet i gruppe med Danmark, Kroatia og Bahrain.

I Rio var det Danmark som vant etter en thrillerfinale mot Frankrike. Det skal ikke skje igjen, lover Norges største håndballstjerne.

– Først må vi gjennom en kvalifisering, men der bør vi ha gode sjanser. Og det å få være med i OL hadde vært en barndomsdrøm. Målet må være å spille om gull om vi kvalifiserer oss.

Oppkjøring med ny klubb

Han reiser til Kiel i starten av neste uke for en intens oppkjøring. Det er ikke hvilken som helst klubb trønderen nå bli en del av. Bare de siste ti årene står Kiel med seks tyske ligatitler, samt tre seiere i mesterligaen.

Sagosen har selv vært med på å vinne det meste – tre seriegull i Frankrike med PSG, et seriegull i Danmark med Aalborg, sølvmedalje med Norge i VM i 2017 og 2019, samt EM-bronse i 2020.

Men et OL-gull hadde toppet alt.

– OL henger absolutt høyest. Det spilles bare hvert fjerde år og da representerer man jo landet sitt. Hvis vi kvalifiserer oss, skal vi spille om gull. Jeg er ikke på banen for å være fornøyd med å tape.

– Jeg vet at de lagene jeg er på er gode nok til å vinne kamper. Og mesterskap.

(©NTB)