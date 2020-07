Fotballryktene: Barcelona planlegger storsalg for å finansiere stjernesignering

Det spøker for en Liverpool-overgang for Thiago Alcantara og Balotelli er på vei til Serie C. Her er fredagens fotballrykter!

Det er salgsdager i Barcelona. Klubben ønsker å hente Inter Milans Lautaro Martinez, og for å finansiere kjøpet lyser de ut hele tolv spillere for salg, inkludert Ousmane Dembele. De andre spillerne på «salgslisten» er blant annet Ivan Rakitic, Jean-Clair Todibo, Philippe Coutinho, Arturo Vidal og Nelson Semedo, det skriver Marca.



Thiago Alcantara og Liverpool skal ha kommet til enighet rundt Alcantaras personlige vilkår, men det spøker likevel for overgangen til de regjerende Premier League-mestrene. Ifølge Metro krever Bayern München 36 millioner pund, men Liverpool skal bare være villige til å betale 22 millioner. Styreleder i Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, skal ha sagt at klubben ikke kommer til å «arrangere et sommer-salg» og at de kun selger dersom de får riktig pris.

Mario Balotelli er etter alt å dømme ferdig i Brescia. Etter en rekke kontroverser er han nå på vei bort fra klubben. Ifølge nettstedet Football Italia, er Balotelli nå i samtaler med Serie C-klubben Como.

Ifølge The Daily Star skal Kai Havertz og Chelsea ha kommet til enighet om en femårskonrtakt. Havertz spiller for øyeblikket i Bayer Leverkusen, men er nå nærmere en overgang til London-klubben en noen gang før.

Manchester United har luftet interesse for midtbanespiller Idrissa Gueye (30). Tidligere i sommer ønsket Wolverhampton å hente den tidligere Everton-spilleren, men Gueye ønsket da å bli værende i Paris St-Germain. Nå kan det likevel gå mot en overgang for senegaleseren, dersom PSG mottar et godt tilbud, det skriver Le10sport.

Nyopprykkede Leeds United forbereder seg på sin retur til Premier League. Nå har «The Peacocks» signert Illian Meslier (20) fra den franske klubben FC Lorient. Meslier har vært i Leeds på lån det siste året og har holdt nullen i syv av ti spilte kamper. Nå har han fått en treårskontrakt i klubben, det skriver Leeds United på sine nettsider.