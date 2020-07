– Dette kan være andre bølge

Etter skyhøye smittetall, sier det spanske Helsedirektoratet at de kan stå overfor en andre bølge. Espen Nakstad forteller at han er bekymret for at nordmenn drar med seg smitte hjem fra ferie.

971 nye tilfeller er bekreftet i Spania det siste døgnet, melder spanske El Pais. Det er 240 flere tilfeller enn på onsdag, og det er den største økningen landet har sett siden 8. mai.

– På to uker har smitten tredoblet seg, sier María José Sierra, som er sjef for Center for Coordination of Health Alert and Emergencies (CCAES) ved det spanske Helsedepartementet, på en pressekonferanse.

Sierra uttalte at halvparten av personene som er bekreftet smittet er frie for symptomer.

– Det kan allerede være en ny bølge, sier hun, ifølge avisen.

Spania er fortsatt regnet som et grønt land, som nordmenn kan besøke uten å måtte i karantene ved hjemreise. Klokken 14 fredag holder regjeringen pressekonferanse om de nye reiserådene og da vil trolig landet bli «rødt» som følge av den økte smitten.

– Kommer Spania til å bli rødt?

– Vi har sendt ut en tekstmelding til nordmenn som befinner seg i Spania om at det vil kunne skje. Det hadde vi ikke gjort om vi ikke var ganske sikre, sier Espen Nakstad til TV 2.

VANSKELIG: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forteller at utenlandssmitte er vanskeligere å fange. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kraftig økning i nord

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad forteller at Spania hadde lav smitte i en måneds tid, og at det var årsaken til at landet ble grønt.

– Spania hadde smittetall på godt under 400 per døgn, som er lavere enn i Sverige. I juli snudde utviklingen og nå ligger de ganske høyt, med over 20 smittede per 100.000 innbygger, sier Nakstad.

Ifølge El Pais har spredningen av koronaviruset særlig tiltatt i de nordlige regionene Aragón og Catalonia, som rapporterte henholdsvis 415 og 182 nye smittede.

Ifølge María José Sierra ved det spanske Helsedepartementet er det utviklingen i de to regionene som bekymrer myndighetene mest.

I hovedstaden Madrid øker også smitten, hvor det ble rapporter 102 nye smittetilfeller torsdag. Det er 32 mer enn onsdag.

– Vanskeligere å fange opp

Omkring 12.000 norske simkort befant seg i Spania tirsdag.

Selv om smitten fortsatt er lav i Norge, ser man en økning i smittetilfeller som kommer fra utlandet, melder FHI. 29 prosent av personene som ble bekreftet smittet i forrige uke, hadde blitt smittet i utlandet. Alle tilfellene, bortsett fra ett, hadde vært i røde land.

– Det var cirka ti av femti tilfeller i forrige uke, som ble knyttet til utlandet. Det er lavt, men utenlandssmitte er vanskeligere å fange opp. Hjemme knyttes tilfellene til familier, omgangskretser og nabolag. En turist derimot kan være mye på farten før man fanger de opp, sier den assisterende helsedirektøren.

Nakstad forteller at han er bekymret for hvordan utviklingen vil se ut når nordmenn kommer hjem fra ferie.

– Vi er bekymret for når ferien er over og det går noen uker, og vi kan se om vi får mye smitte inn fra utlandet. I tillegg til at folk har mye kontakt når de har på ferie, sier Nakstad.

SMITTE: Smitten øker betraktelig i flere nordlige byer i Spania. I Barcelona er utelivet stengt ned som følge av smitteutbrudd. Foto: Nacho Doce / Reuters

Gjennomsnittalderen synker

Ifølge spanske helsemyndigheter synker gjennomsnittsalderen i takt med den nye smittebølgen. Ifølge El Pais sank gjennomsnittsalderen til 45 tirsdag, fra 48 på bare noen dager.

Årsaken til at personene som blir smittet er yngre, er at mange av de nye utbruddene er knyttet til fester og andre fritidsaktiviteter.

I tillegg er Helsedepartementet bekymret over at helsesektoren skal bli overbelastet som følge av mange nye smittetilfeller og at ansatte er på ferie om sommeren.

– Primæromsorgen må strykes, sa Sierra på pressekonferansen.

Knyttes til utelivet

Spanske helsemyndighetene advarer om at en stor del av infeksjonene forekommer på barer og nattklubber.

Catalonia har blant annet stengt utelivet i Barcelona og myndighetene vurderer å utvide nedstengningen til å gjelde hele regionen.

Samtidig protesterer næringslivet, som advarer om at det vil ha enorme konsekvenser for de 300.000 personene som rammes vil rammes av nedstengningen, skriver El Pais.

Et utbrudd på en nattklubb i Córdoba er knyttet til 100 bekreftede smittetilfeller. Et annet i Murcia er knyttet til 62 nye tilfeller.

Ifølge helsemyndighetene er 15 av de nye smitteutbruddene knyttet til barer og nattklubber.

Fraråder fortsatt reise

Selv om flere land ble grønne tidligere i juli, har myndighetene i Norge fortsatt frarådet reise som ikke strengt tatt er nødvendig.

– Hva synes du om at mange likevel reiser utenlands?

– Vi anbefaler ikke folk å reise selv om det er mulig. Hvis man velger å reise må man som turist må man sette seg inn i situasjonen og være forberedt på at ting kan endre seg. Vi anbefaler Norges-ferie fordi situasjonen i Europa er ganske usikker, sier Espen Nakstad.