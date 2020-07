Amerikansk jagerfly fløy nært iransk passasjerfly over Syria

Et amerikansk jagerfly fulgte et iransk passasjerfly gjennom syrisk luftrom torsdag kveld, bekrefter USA, som avviser at det var kollisjonsfare.

Passasjerflyet fra Mahan Air måtte raskt gå ned i høyde for å unngå kollisjon, og den raske nedstigningen førte til at flere personer om bord ble skadd, hevdet den iranske statlige kringkasteren IRIB torsdag kveld.

IRIB meldte først at det dreide seg om to israelske jagerfly. Men det syriske statlige nyhetsbyrået SANA meldte at det trolig dreide seg om et fly tilhørende den USA-ledede koalisjonen.

USA bekreftet natt til fredag, norsk tid, at det var et amerikansk F-15-fly på rutineoppdrag som gjennomførte en ordinær visuell inspeksjon av passasjerflyet. Dette skjedde på trygg avstand, om lag 1.000 meter unna, opplyser Bill Urban, en amerikansk militærtalsmann.

Inspeksjonen ble gjennomført for å sørge for sikkerheten til militærpersonell fra den amerikanskledede koalisjonen på den amerikanske basen i Tanf, legger han til.

– Etter å ha identifisert flyet som et passasjerfly fra Mahan Air, holdt F-15 trygg avstand til flyet. Den profesjonelle håndteringen ble gjennomført i henhold til internasjonal standard, sier Urban.

Det iranske flyet var på vei fra Teheran til Beirut, der det landet torsdag kveld.

– Alle passasjerene har det bra, men enkelte hadde mindre sår og flere hadde fått sjokk og var redde etter den skremmende episoden, sa flyplassjef Fadi al-Hassan.