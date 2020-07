Mourinho frykter ingen: – Vi kan vinne enhver kamp

Se alle kampene i den siste PL-runden søndag direkte på TV 2s kanaler og TV 2 Sumo. Crystal Palace-Spurs på TV 2 Sport 1! ____________________________________________________________________________

– Det er et godt spørsmål. Det er et godt spørsmål, og for å være ærlig så har jeg ingen erfaring fra det.

Tankene spinner tilbake i tid for managerveteranen José Mourinho.

Til forrige gang han overtok et lag midtveis i en sesong. Da han som lovende sjef for overraskelseslaget União de Leiria ble håndplukket av mektige FC Porto til å snu en skute som var på vei i feil retning på nyåret i 2002. Denne sesongen har han gjort det på ny, og nå har han fått spørsmålet fra TV 2: Hvor begynner du når du kommer inn som manager i en slik situasjon?

– Det er bare andre gangen min på 20 år som manager. Ved begge tilfeller har jeg overtatt lag, Porto og Tottenham, i virkelig, virkelig dårlige posisjoner. Posisjoner som var fullstendig i utakt med lagets potensial, sier managerstjernen.

Lyktes ikke i å ta laget til Champions League

Den utrolige Premier League-sesongen 2019/20 nærmer seg nemlig slutten, og ett av lagene som har skuffet mest er Tottenham. Etter forrige sesongs Champions League-finale og fire strake sesonger blant de fire beste, har Spurs erfart både managerbytte og en nedadgående kurve denne sesongen.

Populære Mauricio Pochettinos tid i klubben var over etter fem og et halvt år, og en av fotballverdenens mest omtalte managere i José Mourinho ble argentinerens erstatter. Da lå laget helt nede på 14. plass, på det som riktignok var en svært jevn Premier League-tabell. Kun tre poeng skilte opp til lag nummer fem, men det var hele tolv opp til Chelsea og Leicester på 2. og 3.

Mourinho klarte ikke å tette gapet helt - før den avgjørende runden søndag skiller nå fire og fem opp til de to overnevnte lagene - men det er allikevel et helt annet Spurs-lag som går på banen for å forsøke å sikre seg topp-seks plass mot Crystal Palace søndag enn hva som var tilfellet da portugiseren steg inn i manesjen i Nord-London for ganske nøyaktig åtte måneder siden. Men handlet det da om det mentale, det strukturelle eller helt andre ting for en manager som var ny for spillergruppen?

– Hovedmålet da var å prøve å få så mange poeng som mulig for å komme seg ut av den vanskelige situasjonen. Da jeg ankom, var det kamp og så var umiddelbart en viktig kamp for å kunne gå videre i Champions League noen dager senere. Så i stedet for å kunne fokusere på prinsipper i spillet, som jeg for eksempel kunne nå under «lockdown-perioden», så handlet det om å få poengene du trengte for å komme i en bedre posisjon, sier Mourinho til TV 2.

Vil ikke love noe, men: – Vi frykter ingen

Tilbake i 2002 uttalte Mourinho offentlig at FC Porto-laget - som lå på 5. plass i portugisisk toppdivisjon da han overtok - var det svakeste klubben hadde hatt på to generasjoner, men ymtet samtidig frampå med en lovnad om at han ville vinne ligaen i sin første hele sesong.

Lovnaden ble også til de grader innfridd, med hjemlig dobbel og UEFA-cuppokal som fasit, før han sesongen etter tok det hele ett steg lengre, vant Champions League og for evig tid skrev seg inn i historiebøkene som en av de største. På direkte spørsmål om det er mulig å komme med noen lovnader rundt hva han kan få til med dagens Spurs-lag, er han imidlertid mer tilbakeholden.

– Portugal er annerledes. Det handler om tre lag, noen ganger bare to, som kjemper om tittelen. Når du trener en av dem, har du minst 34-35 prosent sjanse for å vinne. Jeg hadde selvtillit, jeg visste hvilke spillere vi kunne hente og jeg visste at vi kunne bygge et fantastisk lag. I England er det helt annerledes. Det er ikke ett, to eller tre lag. Det er fem, seks eller sju virkelig kraftfulle og sterke lag. Det vil være barnslig og uansvarlig å love noe, sier Mourinho, før han allikevel fortsetter:

– Men jeg vet... Jeg vet at under normale omstendigheter, for eksempel uten det sprø antallet skader vi hadde, så frykter vi ingen. Og når jeg sier ingen, så kan jeg se for meg laget mitt konkurrere mot enhver motstander både hjemme og borte og tenke at vi kan vinne enhver kamp.

Det kan være godt nytt for Spurs-supporterne, som til nå har vært svært splittet i synet på sin nye sjef. Flere har tatt til orde for at den mindre ballbesittende stilen, fokuset på kontringer og førsteprioritering av det defensive strider med klubbens verdier.

Kun bak Manchester-lagene i poengfangst etter korona-avbrekket

Ser en på rene poeng, er det imidlertid ikke til å stikke under stol at Mourinhos Spurs etter at Premier League-fotballen gjenoppstod i juni har vært blant ligaens aller beste. Sjefen selv tror de hadde klart topp-fire plass dersom det var bare noen få kamper til igjen å spille, men i søndagens oppgjør mot Crystal Palace handler det altså kun om å sikre seg tre nye poeng for potensielt å kunne snyte Wolves for 6. plassen på tabellen.

I FORM: José Mourinho og Harry Kane jubler etter forrige søndags 3-0-seier over Champions League-jagende Leicester. Kane scoret to av Spurs' mål. Foto: Richard Heathcote/AFP

– Vi har tatt 13 av de siste 15 poengene, og hvis du ser på de to poengene vi ikke tok der, så var det et straffespark som var like stort som Big Ben som vi ikke fikk (i 0-0-kampen borte mot Bournemouth, journ.anm.). Så sannsynligvis ville det vært 15 poeng på fem kamper, så vi gjør det ekstremt bra. Og kun på den måten har vi satt oss i posisjon til å sikre Europa-plass.

– Dere er faktisk nummer tre på en tenkt tabell siden oppstarten, til nå kun slått av Manchester City og kun ett poeng bak Manchester United. Gir det selvtillit inn mot neste sesong?

– Ja. Uavhengig av hva vi når denne sesongen. Det gjelder måten vi presterer på, vår forståelse og utviklingen av laget - ikke bare resultatene. Det gir følelsen av at vi hadde kjempet om andre ting enn vi gjør nå uten det sprø antallet skader vi har hatt, og det er veldig viktig inn mot neste sesong. Vi har selvtillit inn mot neste sesong, bedyrer Tottenham-sjefen.

Neste sesong slutter på 1 ...

Det kan komme godt med, og kanskje vil det neste sesong igjen være tid for Spurs-fansen å ta frem den tradisjonsrike «lucky for Spurs when the year ends in one»-sangen fra cupfinalen i 1991. Faktum er i hvert fall at flere av klubbens største prestasjoner, inkludert begge ligatitlene i 1950/51 og 1960/61, har kommet i sådanne år.

Tottenhams meritter: Ligamester:

1950–51, 1960–61

FA Cup-mester:

1900–01, 1920–21, 1960–61, 1961–62, 1966–67, 1980–81, 1981–82 , 1990–91

Ligacupmester:

1970–71 , 1972–73, 1998–99, 2007–08

, 1972–73, 1998–99, 2007–08 Europeiske triumfer:

Cupvinnercupen 1962–63, UEFA Cupen 1971–72, 1983–84 Titler vunnet i år som slutter på 1 uthevet i kursiv.

– Jeg er ikke overtroisk. jeg er en av få i fotballen som ikke bryr meg om overtro i det hele tatt. Men jeg tror vi har mulighet for suksess neste sesong. Og når jeg sier suksess, så sier jeg ikke en fin eller god sesong. Når jeg sier suksess, så sier jeg at jeg vil bringe hjem en medalje, avslutter José Mourinho.

