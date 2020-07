Skandale i turistby – gjorde skremmende funn i søket etter bortførte Dylan (2)

En populær turistby i Mexico er i sjokk etter påstander om at flere av barna som solgte varer på gata var tvunget til å begå grov kriminalitet mot andre barn.

Den siste tiden har politiet i Mexico søkt etter to år gamle Dylan Esaú Gómez Pérez. Politiet mener gutten ble bortført fra markedet hvor moren jobber, i den populære turistbyen San Cristobal de las Casas, som ligger ikke langt fra grensen til Guatemala.

I jakten på toåringen tror etterforskerne at de har avdekket en langt mørkere historie enn én enkelt bortføring.

Fant flere spedbarn

For da etterforskerne til slutt fant frem til huset de trodde gutten kunne oppholde seg, fant de 23 barn de mener har blitt bortført tidligere. Barna levde ifølge nyhetsbyrået AP under svært dårlige forhold og ble tvunget til å selge smykker, håndklær og lignende til turister på gata.

FORSVUNNET: Politiet jakter på en voksen kvinne de har gitt kallenavnet «Ofelia», som de mener bortførte to år gamle Dylan (bildet). Foto: Fernando Llano

– De ble tvunget til å levere inn en viss minstesum hver dag for å få lov til å spise og sove i huset, sier delstatsadvokat Jorge Llaven.

Barna sov ifølge politiet på papp og tepper, og gulvet i boligen var laget av sement. Flere av dem var underernærte og noen av dem var ved dårlig helse.

De fleste av dem var mellom 3 og 15 år gamle, og politiet fant også tre spedbarn. Det yngste barnet var kun tre måneder gammelt, ifølge politiet.

Ifølge avisa El Universal er barna nå fulgt opp videre av landets barnevern.

Brukte barn til bortføring

Toåringen ble ikke funnet, men ved å gjennomgå videoovervåking fra stedet, oppdaget politiet enda noe overraskende: Det kriminelle nettverket som hadde bortført barna, skal tilsynelatende ha brukt barna til å bortføre andre barn.

SØNNEN FORSVANT: Politiet mener sønnen til Juana Perez (23 ble bortført ved markedet hun jobber. Tidligere i år reiste hun til hovedstaden for å be presidenten om hjelp.) Foto: Fernando Llano

Ifølge Llaven i politiet viste en video en gutt og en jente, som de anslår å være rundt 12 år, som snakker med en mistenkt kvinne de tror er del av nettverket, som de kaller «Ofelia».

Videre gikk de to barna til markedet der Juana Pérez (23), moren til toåringen, jobbet. Bilder fra stedet viser Dylan innledningsvis følge etter gutten, før jenta tar tak i jakkekragen hans og marsjerer ham bort fra stedet.

De siste bildene av jenta viser henne returnere til markedet, da uten 12-åringen. Politiet mistenker Dylan da hadde blitt overlevert til noen andre.

Politiet har sagt at de betaler over 124.000 kroner i dusør til den som hjelper dem til å finne ut hvor «Ofelia» eller toåringen Dylan er.

Tre pågrepet

San Cristobal de las Casas er ifølge AP et populært feriested med stor tilstedeværelse av urfolk, og det er ikke uvanlig å se barn selge varer til turister på gata. Men ifølge nyhetsbyrået har det ikke vært kjent at barna har vært offer for kriminalitet hittil.

Saken har vakt mye oppstyr i landet, og ifølge El Universal har landets president nå koblet seg på saken. Guttens mor reiste tidligere i år til Mexico by for å søke presidentens hjelp.

Politiet har hittil pågrepet tre kvinner i saken, og det er ventet at de blir siktet for menneskesmugling.