Tone Damli (32) om datteren: – Det er litt skummelt

August er en spennende tid for førsteklassinger, men også for foreldrene deres. Artist Tone Damli (32) innrømmer at hun har litt blandede følelser rundt at hennes første barn, datteren Billie (5), skal på skolebenken i høst.

– Jeg synes det er skikkelig rart at hun skal begynne på skolen, for det sier jo litt om at hun har blitt ganske stor. Samtidig er det en del av dette livet her, og det er veldig stas, sier Damli til TV 2 og legger til:

– Men jeg synes jo det er litt vemodig at hun er ferdig i barnehagen og at hun ikke er så liten lenger.

Nådeløse barn

Artisten, som bor på Blommenholm i Bærum, tror datteren er veldig klar for skolen selv, men er likevel litt bekymret for enkelte ting.

– Jeg synes jo at tanken på skole kan være litt skummel, fordi barn kan være ganske nådeløse. Jeg tror jeg har en ganske sterk datter, men jeg vet ikke hvordan det kommer til å bli og hvordan hun kommer til å «deale» med skolen. Jeg tror hun er ganske klar, men at vi foreldre må stå der i ryggen og være klare, og backe og heie hele veien, forteller hun.

32-åringen er samtidig klar på hva hun mener er viktigst å fokusere på rundt skolestarten. Hun kommer ikke til å mase om prestasjoner med det første.

– Det viktigste for meg er egentlig at hun skal ha det bra sosialt, at hun skal ha venner. Og så tenker jeg at det er veldig fint hvis hun blir flink på skolen, men jeg tenker at det ikke er det viktigste. I første og andre klasse er det viktig å etablere den tryggheten rundt det å gå på skole, tror hun.

– Klikker for meg

Den blide artisten har også flere spennende ting i vente til høsten. I slutten av april kunne nemlig hun og samboeren, Markus Foss (38) avsløre at de venter sitt andre barn, en liten gutt.

Ifølge henne selv har graviditeten stort sett gått fint, men at hormonene til tider kan ta litt overhånd.

– Denne korte lunten min går jo utover Markus i stor grad, og innimellom Billie og, dessverre, sier hun og utdyper:

– Det er litt sånn at når det klikker for meg, så skjønner jeg på en måte at jeg er teit, men så klarer jeg ikke å gjøre noe med det for det er hormonene som styrer alt dette her. Og jeg liker ikke «hun derre dama» som klikker heller.

– Men jeg har sagt til Markus at jeg beklager både på forhånd og på etterskudd for dette her, og jeg håper at jeg snart kommer tilbake til den normale meg. For jeg er egentlig ganske ok, ler hun.

Paret holder i disse dager også på å bygge ferdig sin nye bolig på Blommenholm, som ifølge Damli skal være ferdig rundt nyttår etter planen.