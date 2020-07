WHO-sjefen slår tilbake etter USAs anklager

– Ikke sant og uakseptabelt, sier lederen for Verdens helseorganisasjon. USAs utenriksminister har anklaget ham for å være i overkant tett på Kina.

Lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, har i lang tid fått kraftig kritikk fra USA, deriblant fra president Donald Trump og utenriksminister Mike Pompeo.

Han er anklaget for å være vel tett på Kina. Ifølge nyhetsbyrået AP fikk WHO-lederen hard medfart av Pompeo under et lukket møte i Storbritannia tidligere i uken, der han ble anklaget for å være «kjøpt av kinesiske myndigheter».

Svarte på anklagene

Torsdag svarte WHO-lederen på anklagene, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Ikke sant, uakseptabelt og uten belegg, svarte da han ble spurt om temaet under en oppdatering i Geneve torsdag.

– Vårt fokus, og fokuset til hele organisasjonen, er å redde liv, fortsatte han.

Ghebreyesus sier han ikke vil la seg bli forstyrret av kommentarene, og oppfordrer andre land til å ikke høre på anklagene.

USA vil trekke seg ut

Ifølge nyhetsbyrået AP har USA kritisert WHO en rekke ganger siden koronapandemien begynte, og Trump besluttet tidligere i år å fryse landets økonomiske bidrag til organisasjonen. Senere kom nyheten om at USA har startet den formelle prosessen med å trekke seg ut av organisasjosnen.

USA er organisasjonens største økonomiske bidragsyter.