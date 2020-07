Tidligere Trump-advokat slipper ut av fengsel igjen

En føderal dommer mener at Micahel Cohen var mål for en politisk gjengjeldelse som følge av en bok advokaten skrev.

Den tidligere personlige advokaten og «fikseren» til USAs president Donald Trump, Michael Cohen, slapp ut av fengsel i mai som følge av koronavirusutbrudd der han sonet. Som følge av utbruddet fikk han sammen med flere andre innvilget permisjon, samt det å sone straffen sin videre i husarrest.

Cohen sa seg i 2018 skyldig i blant annet skatte- og finanslovbrudd, inkludert brudd på loven om valgkampfinansiering, og soner nå en dom på tre år. Da Cohen sa seg skyldig, uttalte han overfor dommeren at han hadde utført lovbrudd i form av ulovlige betalinger på ordre fra Trump.

Presidenten har hele tiden benektet påstandene.

Inn og ut igjen

9. juli ble han brått tatt ut av husarresten, som han har sonet på Manhattan i storbyen New York og røk rett inn i fengselet i Otisville, 11 mil unna. Det skjedde ifølge avisa The Washington Post kort tid etter at Cohen begynte å stille spørsmål rundt en taushetserklæring han ble bedt om å signere, som avisa betegner som «tvilsom».

Ifølge avisa har han sittet på en enecelle siden da. Fengselsvesenets beslutning får nå massiv kritikk av en føderal dommer som har beordret Cohen ut av fengsel igjen.

Dommer Alvin Hellerstein mener fengselsvesenets beslutning umulig kan tolkes som noe annet en politisk gjengjeldelse, noe Cohen og hans forsvarere også har hevdet. Dommeren avviser også påtalemyndigheten i New Yorks påstand om at Cohen slo seg vrang i møte med sin tilsynsverge, skriver The Washington Post.

Bokplaner

Hellerstein tror en Trump-bok Cohen har begynt å skrive, som skal inkludere anti-semittiske og rasistiske utsagn fra presidenten, er en av årsakene til at advokaten ble sendt tilbake til fengsel. I tillegg har Cohen begynt å uttale seg om sin tidligere arbeidsgiver og boka på sosiale medier og i intervjuer.

Dommeren legger til at han aldri har sett noe lignende i sine 21 år som dommer.

– Hvordan kan jeg tolke det som noe annet enn at det var en gjengjeldelse, uttalte dommeren ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Cohens har nå saksøkt landets justisminister William Barr og USAs fengselsvsen.