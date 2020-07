Odd-keeper langer ut mot egen klubb: - Måten de har behandlet meg på er helt bak mål

Torsdag offentliggjorde Odd at Sondre Rossbach har signert en ny langtidskontrakt som binder ham til klubben ut 2024. Det får Egil Selvik til å lange ut mot egen klubb.

– Forutsetningen da jeg kom hit, var at Odd skulle satse på meg etter at Sondre enten ble solgt videre, eller gikk ut kontrakten. Nå har ingen av delene skjedd, og de har forlenget kontrakten hans to ganger. Med den kontrakten han har signert nå, så tenker jeg at dette er spikeren i kista for min framtid i Odd, sier Selvik til TV 2.

Selvik kom fra Sandnes Ulf til Odd i februar 2019. Han skrev da under en fireårskontrakt.

– Det er ingen grunn til å bli værende her for min del. Så jeg stusser jo på at Odd ikke vil selge meg, og heller ha en keeper i stallen resten av sesongen som er sur og forbannet på egen klubb, fortsetter han.

– Helt bak mål

Før årets sesong var nemlig blant annet Bodø/Glimt på jakt etter keeperen, men Odd avslo en rekke bud.

– Føler du deg lurt av Odd?

– Ja, du kan jo si det. Jeg skjønner at du ikke får noe gratis i fotballen, men det var ikke slik jeg hadde sett for meg at det skulle bli. Det er ganske frustrerende, for å si det mildt, hvordan dette har blitt. Det er frustrerende og helt bak mål måten jeg har blitt behandlet på, mener Selvik.

Sportssjefen: – Ingen endringer i planen

Sportssjef i Odd, Tore Andersen, sier til TV 2 at det ikke er noen endringer i planen om at Selvik en dag skal overta etter Rossbach.

– Da vi så etter en arvtager til Sondre var vi ute og leitet, og fant Egil fordi han var en ung og lovende keeper. Det er han fremdeles. Vi skrev en lang kontrakt med Egil, for meningen er at han er den som blir hovedkeeper når Sondre drar et annet sted, forklarer Andersen.

– Sondre har ambisjoner om å dra ut i Europa, og det har vi full forståelse for. Når den tid kommer må vi ha en god keeper bak som kan overta. Det er Sondre, klubben og Egil blitt fortalt av meg. Det er ingen endringer i forhold til det, legger han til.

Andersen forklarer bakgrunnen for forlengelsen med Rossbach på følgende måte:

– Sondres kontrakt ville gått ut sommeren 2021, og vi ønsker å være i forkant når det kommer til forlengelser av kontrakter. Det betyr ingenting i forhold til det ene, eller det andre. Vi som klubb ønsker å ha spillere på lange kontrakter, da det gir oss forutsigbarhet i stallen og mulighet for å selge dersom det blir aktuelt og alle partene er enig.

– Alt er interessant for meg

Selvik på sin side frykter nå for framtiden sin som fotballspiller.

– Det er veldig ødeleggende. Jeg føler selv at jeg er en keeper med gode kvaliteter, og at det er på høy tid at jeg får sjansen til å vise meg fram. Men Odd har bare gitt meg sjansen én gang, påpeker han.

Selvik spiller nå 2. divisjonsfotball i Odd.

– 2. Divisjonsfotball har jeg null interesse for. I alle fall så lenge jeg ikke har noen kjærlighet til den klubben her lenger.

– Vil Odd få en sur og gretten keeper på trening framover?

– Jeg har ikke bestemt meg for det ennå. Vi får se hvordan ting utvikler seg, sier Selvik.

Ifølge Aftenbladet har Viking vist interesse for keeperen, men TV 2s opplysninger tilsier at det foreløpig ikke har vært konkrete forhandlinger mellom partene.

– For å si det sånn, alt er jo interessant for meg for øyeblikket, så lenge situasjonen er som den er. Men Viking er en fin klubb. Jeg kjenner keepertreneren der og det ville vært en fin mulighet for meg, sier målvakten.

– En keeper med ambisjoner er positivt og bra

Odds sportssjef påpeker på vegne av trenerteamet at Selvik har tatt gode steg, og er helt oppe på Rossbach sitt nivå i keeperkvaliteter.

– At en keeper har ambisjoner om å stå ønsker jeg velkommen. Det synes jeg er veldig positivt og bra, understreker Andersen og legger til:

– Hvem som står mot Aalesund er det ikke jeg som bestemmer, det er det trener Jan Frode Nornes som gjør. Det samme mot Mjøndalen og Rosenborg. Men at den beste keeperen står, det kan jeg garantere.

– At Egil er skuffet over et eller annet er lov, men det ligger ingen endringer i våre tanker rundt Egil. Å drive toppfotball er konkurranse, også innbyrdes. Vi i Odd liker konkurransemennesker og ønsker de hjertelig velkommen, poengterer Andersen.