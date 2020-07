Alvorlig ulykke etter MC mot bil

Nedre del av Bygdøy Allé ble sperret for all trafikk etter en alvorlig trafikkulykke mellom personbil og MC torsdag ettermiddag.



#Oslo. Bygdøy alle ved Niels Juels gate. Trafikkulykke, MC mot bil. Fremstår som alvorlig. Nødetatene er underveis — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) July 23, 2020

Operasjonsleder Vidar Pedersen forteller til TV 2 at det var en front mot front-ulykke.

– Personen på motorsykkelen skal ha landet 20 meter fra ulykkesstedet. Vedkommende er sendt til Ullevål sykehus, og tilstanden er alvorlig, sier Pedersen.

– Den andre personen får behandling på stedet, og tilstanden er alvorlig, sier han.

Det er et stort politioppbud på stedet, og de har sperret av krysset i alle retninger.

Vitner på stedet forteller at motorsykkelen skal ha kommet i veldig høy fart.

Bilen taues nå vekk fra stedet der ulykken skal ha skjedd.

Klokken 18:30 opplyser politiet at de er ferdig med jobben på ulykkesstedet, og de to involverte er under behandling på Ullevål sykehus.

Saken oppdateres!