Klubblegenden om Salah: – Han må være egoistisk

Når det gjelder å score mål for Liverpool, er det få som vet bedre hvordan det skal gjøres enn Robbie Fowler. Faktisk har kun fem spillere scoret mer enn den tidligere spissens 183 mål for The Reds.

Mohamed Salah har bøttet inn med scoringer for klubben de siste sesongene, men denne sesongen har egypteren fått kritikk for å være for egoistisk og ikke på samme nivå som tidligere.

– Kritikken er nok et produkt av hans egne prestasjoner. Når man er en spiller som vanligvis scorer mål, og man ikke helt når det nivået, vil folk stille spørsmål, sier Fowler til TV 2 om Salah.

- Må være egoistisk

Selv mener klubblegenden at Jürgen Klopps høyreving har levert bra denne sesongen. Salah har scoret 19 ganger i Premier League denne sesongen, og er klubbens toppscorer i ligaen.

– Han er en eksepsjonell spiller, det har han vært helt siden han kom til klubben. Kampene hans, målene hans, det har ikke vært noe annet enn fenomenalt, mener Fowler.

Han mener at Salah spiller slik en angriper skal spille.

– Noen ganger er han egoistisk, men jeg kommer ikke til å kritisere ham. Jeg var jo selv sånn som spiss. For å være en klassespiss må man ha en egoistisk side ved seg. Når resten av laget gjør den jobben som de gjør, er det ikke dumt om han er ego. Det bir dumt om det koster laget mål og poeng, men han scorer mål og leverer målgivende.

– Firmino har vist sin verdi

Fowler spilte selv med nummer ni på drakten på Anfield. Dagens nummer ni, Roberto Firmino, har kun scoret åtte ganger i ligaen denne sesongen.

Det bekymrer ikke 45-åringen.

– Med Salah og Mané trenger man nødvendigvis ikke en spiss som bøtter inn mål. Firmino gir deg innsats, stabilitet, og spillerne elsker å spille med han.

– Firmino er ikke bare i laget for å score mål. Jeg synes han har vist sin verdi til laget, avslutter klubblegenden kontant.

Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané og resten av Jürgen Klopps stjernegalleri har enda en sjanse til å finpusse målformen. The Reds spille sin siste kamp for sesongen borte mot Newcaslte på søndag.

Kampen ser du på TV 2 Sumo.