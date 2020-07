Carlsen fortsetter storspillet: – Det er nerve der hele tiden

Magnus Carlsen (29) vant for tredje dag på rad i og topper tabellen i Legends of Chess.

Magnus Carlsen har åpnet sterkt i Legends of Chess med to seire mot Anish Giri og Vishy Anand på turneringens to første dager.

På tredje dag var Peter Leko motstander. Det endte med 2,5-1,5-seier etter fire hurtigsjakkpartier i netturneringen. Verdenseneren oppsummerer kampen slik:

– Jeg synes han spilte veldig godt i mesteparten av de tre første partiene. Stadig vekk så fant han ressurser som jeg hadde oversett eller undervurdert, sier han.

Magnus Carlsen 2,5-1,5 Peter Leko 1. parti: Carlsen 0,5-0,5 Leko 2. parti: Carlsen 0,5-0,5 Leko 3. parti: Carlsen 0,5-0,5 Leko 4. parti Carlsen 1-0 Leko

Carlsen, som reiste hjem til Norge fra en båt i Middelhavet før partiet, begynner å føle på intensiteten av å spille flere partier for dag, i stedet for ett klassisk parti.

– Jeg tenker i hvert fall hvis partiene er tøffe, så er det mer slitsomt. Jeg har vært sliten på slutten av dager ganske ofte. Dette er tøffere enn klassisk sjakk. Det er mer nerve der hele tiden, sier han om hurtigsjakken.

Slik var kampen

Ungarske Leko åpnet sterkt og spilte seg til fordel, men Carlsen fikset remis.

– Det var ikke Leko som spilte feil, det var Magnus som spilte godt, konkluderte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Verdenseneren spilte andre parti med hvite brikker, men likevel kom også nordmannen bakpå tidlig.

De velkjente grimasene kom frem, men det gjorde også forsvarsspillet og torsdagens andre parti endte med remis.

Det så lenge ut som at Leko skulle ta seieren med hvite brikker hurtigsjakkparti nummer tre, men en stor tabbe mot slutten av partiet førte til nok en remis.

– En katastrofal tabbe av Leko, utbrøt Hammer i TV 2-studio.

Dermed kunne Carlsen avgjøre kampen med hvite brikker i fjerde parti. Etter 27 trekk kom datamaskinen frem til at 29-åringen hadde 90% vinnersjanse.

– Dette kan ikke Magnus rote bort, sa Hammer.

Det gjorde han heller ikke. Etter et dronningbytte, vant Carlsen bondesluttspillet mot Leko og sin tredje kamp på rad i netturneringen.

Carlsen topper Legends of Chess-tabellen med ni poeng, sammen med russiske Peter Svidler.

Se Legends of Chess frem til 5. august på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo.