Birmingham freder draktnummeret til Bellingham (17)

På mandag ble Jude Bellingham klar for Borussia Dortmund etter ett år på førstelaget til Birmingham City.

Nå blir draktnummeret hans i gamleklubben fredet. Det melder Birmingham på sine hjemmesider.

Fredete draktnumre Paulo Maldini - nummer 3, AC Milan Franco Baresi - nummer 6, AC Milan Pelé - nummer 10, New York Cosmos Johan Cruyff - nummer 14, Ajax Diego Maradona - nummer 10, Napoli Henrik Larsson - nummer 17, Helsingborg Javier Zanetti - nummer 4, Inter Carl Ikeme - nummer 1, Wolverhampton Rogerio Ceni - nummer 01, Sao Paulo Marc-Vivien Foe - nummer 23, Manchester City

– Drakt nummer 22 har vært tilknyttet Jude og hans reise til førstelaget.

– Derfor har klubben bestemt at det vil være passende å frede nummeret hans for å ære en av våre egne og for å inspirere andre spillere, skriver klubben.

Stortalentet spilte 41 ganger for de blå i Championship denne sesongen og bidro med fire mål og tre målgivende fra sin midtbaneposisjon. 16 år og 38 dager gammel ble han klubbens yngste spiller gjennom tidene.

Neste sesong skal han spille sammen med Erling Braut Haaland i Borussia Dortmund. Der skal han også bære drakt nummer 22.

Thank you for this great gesture, It was such a privilege to represent this club!💙 https://t.co/VeejH4jYBF — Jude Bellingham (@BellinghamJude) July 23, 2020

Følger legender

Tenåringen følger dermed legender med å få draktnummeret sitt fredet. Blant annet har Paulo Maldinis nummer 3 og Franco Baresis nummer 6 i AC Milan blitt fredet. Det samme gjelder Pelés og Maradonas 10-ere i henholdsvis New York Cosmos og Napoli, samt Johan Cruyffs nummer 14 i Ajax.

Utsatt for rasisme etter Dortmund-overgangen

Det engelske stortalentet Jude Bellingham ble utsatt for rasisme på Twitter etter at han mandag ble klar for den tyske storklubben Borussia Dortmund.

Bellingham retvitret i utgangspunktet en melding med tilskriften «motbydelig» onsdag kveld. Etter at brukeren som skrev meldingen ble slettet valgte Bellingham å dele en skjermdump av meldingen.

I meldingen Bellignham retvitret sto det blant annet at han var et overvurdert talent, at han var ubrukelig og at svarte mennesker kun tenkte på penger.

17-åringen signerte for Dortmund mandag og blir dermed lagkamerat med Erling Braut Haaland neste sesong.

– Jeg er veldig begeistret over å ha signert for en av Europas største klubber. Den retningen de har og måten de hjelper unge spillere i utviklingen gjorde det valget lett både for meg og for min familie, sa Bellingham til Dortmunds hjemmeside etter signeringen.

Birmingham skriver på sin nettside torsdag at unggutten alltid vil være klubbens nummer 22 og at draktnummeret er fredet.

Bellingham har spilt 41 kamper i inneværende sesong. Den sentrale midtbanespilleren har notert seg for fire mål og tre assists.

