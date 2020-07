Liverpool skuffet over egne fans

For første gang på 30 år kunne Liverpool endelig løfte Premier League-trofeet onsdag kveld, men uten fansen på Anfield.

Det resulterte i store folkemengder utenfor og i gatene til de sene nattetimer som feiret mesterne. Det er anslått at rundt 3000 mennesker var tilstede, ifølge BBC.

– Liverpool fotballklubb ønsker å takke de supporterne som feiret hjemme da laget løftet trofeet i går kveld, og som dermed beskyttet sine nærmeste og byen vår for den pågående trusselen av denne pandemien, skriver klubben i en uttalelse på sin hjemmeside torsdag.

– Vi er likevel skuffet over scenene utenfor Anfield i går kveld, og over at flere supportere ikke fulgte rådet om å feire hjemme, understreker Liverpool.

Videre skriver de at klubben, det lokale politiet, byrådet og Spirit of Shankly (supporterforbund for Liverpool-fans) de siste åtte ukene har jobbet for å oppfordre supporterne til å støtte laget hjemmefra. Samtidig retter de en takk til den vedvarende støtten klubben har hatt fra fansen under koronakrisen.

– Som vi har sagt før, når det blir trygt kommer vi til å feire. Frem til det er det å beskytte byen det vi prioriterer, skriver Liverpool.

Ifølge BBC arresterte politiet i Liverpool ni berusede supportere. Mistanke om fyllekjøring, dop og ordensforstyrrelse var årsaken til arrestasjonene.

34 supportere ble skadd under feiringen, tre av dem alvorlig.

– Flesteparten av folkemengden oppførte seg bra og hadde forsvunnet innen klokken to, sa assisterende sjefskonstabel Natalie Perischine i Merseyside-politiet, skriver BBC.