Sykehusansatt testet positivt på korona - 28 i karantene: – Alvorlig

STAVANGER (TV 2): Én sykehusansatt på Stavanger universitetssykehus testet positivt for covid-19.

Kommunikasjonsdirektør Helge Strand Vestbø opplyser at ingen avdelinger på sykehuset er foreløpig stengt ned på grunn av smitten.

Det blir en pressebrief kl. 16.30 torsdag, der sykehuset vil komme med mer informasjon.

Satt i karantene

Erna Harboe, klinikksjef på mottaksklinikken sier en medarbeider testet positivt på covic-19.

– 18 medarbeidere og ti pasienter har blitt satt i karantene, opplyser Harboe til TV 2.

Det er iverksatt tiltak for å spore opp smitten, men vedkommende har ikke vært i utlandet.

– Vi vet foreløpig ikke bakgrunnen for at vedkommende testet positivt, sier Harboe.

Den ansatte skal ha hatt lette symptomer, og blir ivaretatt og fulgt opp.

Ikke over

- Som denne hendelsen illustrerer, er smittefaren i samfunnet ikke over. Dette viser viktigheten i dagens beslutning om at medarbeidere som har vært på ferie eller reise også i såkalte «grønne områder», uten karanteneplikt, tester seg før de kommer tilbake til pasientnært arbeid. Vi minner alle om at det fortsatt er svært viktig å overholde avstandsregler og praktisere god håndhygiene både privat og på jobb, understreker Helgevold.

Alvorlig

Smittevernoverlege Jon Sundal forteller til TV 2 at de er alvorlig på situasjonen, men at de har kontroll. Det har vært lite smitte i regionen den siste tiden.

Smittevernoverlege ved Stavanger universitetssykehus. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Akkurat nå ser det ut som vi har oversikt over hvem vedkommende har vært i kontakt med, og satt dem i karantene. Vi vet lite om hvor personen har blitt smittet, og dette jobber vi nå med å kartlegge, sier han.

Sundal forteller også at ansatte ved sykehuset som har vært på reise, og som kommer hjem fra grønne land, skal testes uansett.

– Fram til det foreligger svar på testen, skal vedkommende bruke munnbind på jobb, sier han.