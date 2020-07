– Da taket kollapset, kom tårene

– Jeg kjørte nødslakt fra Rudshøgda, og da jeg passerte gården så jeg at det røk av låvedørene. Jeg prøvde å ringe brannvesenet, men da hadde noen andre allerede varslet, sier Erling Løken.

Onsdag kveld meldte nødetatene om at en låve sto i full fyr på Tretten i Øyer kommune. Kort tid spredte brannen seg til en annet driftsbygning. Inni bygningene befant seg cirka 450 dyr.

– Det var en heftig brann og den spredte seg. Når man havner i en sånn situasjon så tenker man ikke, man må bare prøve å få dyra ut og redde det som reddes kan. Jeg grep patronene i neva og for bort, sier Løken.

Måtte avlives

Røyken kunne ses på lang avstand, og store deler av bygda strømmet til gården for å bidra i redningsaksjonen.

– Vi måtte prøve å få ut grisene så fort som mulig. Vi prøvde først å ta de ut på sørsida, men der var det for varmt, sier Løken.

TV 2s reporter på stedet forteller at taket på bygningene var overtent og at det ramlet ned brennende takbjelker mens redningsaksjonen pågikk.

Løken forteller at flere grisene hadde fått omfattende brannskader og at det stod røyk opp fra ryggen deres.

– Vi ganske nær flammene når vi holdt på. Noen måtte stå og sprøyte med vannslagen der det brant, slikt at vi kunne komme til å avlive grisene, forteller nødslakteren.

VARSLET: Kenneth Formo og Sigrun Bjørnstad var blant de første som kom på gården onsdag. Sigrun varslet nødetatene og Kenneth hjalp til med å berge grisene. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Første til stedet

I kveld ryker det fortsatt fra ruinene fra de to fjøsene på Tretten der nærmere 250 griser brant inne.

Sigrun Bjørnstad var den første som kom forbi gården og oppdaget røyken.

– Det var så rart at det var ikke folk her, det var det som var så skummelt. Det var bare automatisk å ringe til brannvesenet. og da var jeg nok litt hysterisk. Jeg bare skreik og sa at dere må bare komme, det brenner! Vi så jo at dette her går ikke riktige veien.

Kenneth Formo hadde også fått beskjed om brannen, sammen med andre fra Tretten løp han inn i fjøset hvor brannen begynte å få tak for å forsøke å redde ut noen av de 450 grisene.

– Det var ikke akkurat lett, for griser, da de ikke er vant til å gå ute, de stenger seg sånn. Så vi var fire stykker i hver bås som hadde grinder og gikk og dyttet og måtte rett og slett dytte ut grisen. De ville bare inn igjen.

– Vi tok så mange vi klarte så lenge vi turte å drive inne der. Det brant jo i taket over oss, men ikke akkurat der vi drev, det kom jo fort. Til slutt så skjønte vi at dette her må vi bare gi opp.

Tårene kom

Til slutt måtte de bare ut, til et syn Kenneth ikke kommer til å glemme.

– Da taket kollapset og grisene løp der inne. Det var ikke noe trivelig syn. Da kom tårene. Å se det... Da tok vi folk unna, for det var ikke noe pent syn. Det er sterke inntrykk å se dyr lide slik, sier han til TV 2.

Sigrun er imponert over innsatsen til naboene.

– Det er Tretten. Vi stiller opp. Du så bøndene bare hadde på seg hansker, løp og hjalp til. Og det hadde vært kjempeinnsats nede på jordet her. En får ikke takket folk nok, altså, det er helt utrolig som vi stiller opp, sier hun.

– Et sjokk

– Det er sjokk og veldig dramatisk for bonden som står i det, sier Kristina Hegge, bondelagsleder i Tretten.

Hun har snakket med bonden fra gården som brant, og forteller at det fortsatt er kaotisk der.

Ifølge Hegge har to dyretransportbiler hentet griser i dag, men mest sannsynlig vil de også bli avlivet.

– De kan være utsatt for røykskader og mye stress. Det er ikke bra for grisen, sier hun.

Bonden har også storfe på gården, men de var på sætra og ikke ved låven sammen med grisene. Det sier Hegge bonden er veldig glad for.

– Når det brenner så kraftig kunne det ha spredd seg enda mer. Bonden er glad for at det ikke ble personskade og for de bygningene som ble berget, sier Hegge.

– Livsverk opp i røyk

Slakter Erling Løken forteller at han tror at over 100 personer bidro i redningsaksjonen.

– Det var en kjempeinnsats fra alle som bidro til å samle grisene og få de på bilene. «Alle» var der og det var stort av bygda, sier han.

Flere av de involverte måtte på Lillehammer sykehus etter brannen for å sjekke seg for skader, hvorav tre ble innlagt. Ingen ble alvorlig skadet. Dette er Løken sine ord, må sjekkes.

Torsdag står Løken og ser ned på gården når han snakker med TV 2.

– Det ryker fortsatt og det er ikke noe pent syn. Det er jo livsverket som har gått opp i flammer. Bonden har jo kostet på seg og bygd om fjøset for å få det lettvint, så dette er bare veldig synd, sier han.