Sesongens lag: Premier League-mesterens toppscorer vrakes av ekspertene

Petter Myhre, Brede Hangeland og Solveig Gulbrandsen står bak laget. Premier League-mester Liverpool dominerer med hele fem spillere inne.

De resterende seks er fordelt broderlig på Burnley, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Southampton og Leicester.

– Dette er spillere som har vært betydningsfulle for lagene sine. Liverpool har vært så suverene at vi nesten kunne ha tatt elleve spillere derfra uten at det hadde sett feil ut, innleder Petter Myhre.

– Men vi har ønsket å ha litt mer variasjon. I tillegg til å være toneangivende for de diverse klubbene, har de levert. Offensivt blir det ofte dem som scorer mye mål. Vardy blir sannsynligvis toppscorer. At det ikke blir en spiller fra Liverpool eller Manchester City, er en prestasjon i seg selv. Og Ings har levert ekstremt mye mål for en middelhavsfarer som slet veldig. Han har vært en viktig brikke for at de skulle komme ut av uføret, fortsetter Myhre.

Ekspertenes lag (4-2-3-1): Keeper: Nick Pope (Burnley) Høyreback: Trent Alexander-Arnold (Liverpool) Midtstopper: Virgil van Dijk (Liverpool) Midtstopper: Harry Maguire (Manchester United) Venstreback: Andy Robertson (Liverpool) Sentral midtbane: Jordan Henderson (Liverpool) Sentral midtbane: Kevin De Bruyne (Manchester City) Høyrekant: Sadio Mané (Liverpool) Offensiv midtbane/hengende spiss: Danny Ings (Southampton) Venstrekant: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) Spiss: Jamie Vardy (Leicester)

I laget var det fire plasser som ble diskutert. En av dem var plassen til Danny Ings, som kunne gått til Manchester Uniteds fantomsignering Bruno Fernandes.

– Ings har vært der hele sesongen. Hadde Fernandes vært der hele sesongen og levert slik han har gjort etter han kom, hadde han vært selvskreven i den elleveren. Det er egentlig kun det som holder ham ute, forklarer Myhre.

KALASFORM: Danny Ings (28) har hatt sin beste sesong hittil i karrieren. Med 21 mål har han kun Jamie Vardy foran seg på toppscorerlisten. Leicester-spissen har scoret 23. Foto: Peter Byrne

En annen posisjon det var strid om, var hvem som skulle med av Mohamed Salah og Sadio Mané. Valget falt på Mané, til tross for at Salah har scoret to mål mer og slått tre flere målgivende pasninger enn lagkameraten.

– Mané mot Salah var helt tett, men jeg synes Mané har vært hakket skarpere og skapt større utfordringer for motstanderne, sier Brede Hangeland.

– Det er nesten umulig å velge. Men for min del synes jeg Mané er hakket litt mer lagspiller. Men Salah leverer, så det går nesten ikke an å skille prestasjonene, tilføyer Solveig Gulbrandsen.

STJERNER: Sadio Mané, Mohamed Salah og Pierre-Emerick Aubameyang under kåringen av Afrikas beste spiller for 2017. Foto: Christian Thompson

– Hvorfor ikke begge?

– Jeg tenker også at Aubameyang har scoret jevnt og trutt for et lag som ikke presterer. Jeg vet selv som spiller at det er lettere å prestere for et bra lag enn et som ikke presterer så jevnt, svarer hun.

MED: Harry Maguire har bidratt til at Manchester United har sluppet inn langt færre mål enn forrige sesong. Midtveis i sesongen ble verdens dyreste midtstopper dessuten utnevnt til kaptein. Foto: Peter Powell

Den tredje posisjonen det var strid om, var midtstopperplassen: Harry Maguire mot Leicesters Caglar Söyüncü.

– Maguire er sjefen i et forsvar som er blitt bra utover i sesongen, kommenterer Hangeland.

– Det er kanskje litt den påvirkningen Maguire har hatt, med både lederegenskaper og at han har gjort en såpass stor forskjell. Han er blitt den forsvarssjefen Manchester United manglet, istemmer Gulbrandsen.

MULIG PRISVINNER: Nick Pope kan ende opp med «Golden Glove». Før siste serierunde står både han og Manchester Citys Éderson med 15 «clean sheets», flest i Premier League. Foto: Phil Noble

Siste posisjonen det var strid om var keeperplassen. Der gikk ekspertene for Nick Pope, utfordret av Alisson Becker.

– Begge har vært meget gode. Men Pope står bakerst i et lang svakere lag, og har flere «clean sheets», påpeker Hangeland.

