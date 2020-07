Norsk TikTok-video vekker reaksjoner

En av TikTok-videoene dyrevernorganisasjoner reagerer kraftig på ble sett over 400.000 ganger. En av de involvertes pårørende sier at videoen aldri skulle vært delt, og sier de involverte nå skjønner alvoret av handlingen.

For få dager siden ble det publisert to videoer på TikTok som viser en båtfører som kjører over det som angivelig skal være en død hval. På den ene videoen står det «hvordan parkere en båt», og den hadde torsdag fått over 400.000 visninger.

Videoen har fått flere dyrevernorganisasjoner til å reagere kraftig.

– Hvordan vi behandler døde dyr sier en god del om hvilken respekt vi har for levende dyr og naturen. Det å legge ut slike videoer viderefører holdninger om at det er greit å nedverdige dyr generelt, sier kommunikasjonsrådgiver Kaja Ringnes i Dyrevernalliansen.

– Hører ikke hjemme

Ringnes legger til at hvalen åpenbart er død.

– Dette er likevel en forkastelig video, og de fleste med empati for dyr og natur vil nok reagere med avsky når de ser denne videoen, sier hun.

Også dyrevernorganisasjonen NOAH reagerer på videoen.

– Uansett om hvalen er død, hører det ikke hjemme noe sted å bruke ville dyr som «selfie-rekvisitter». Det skaper holdninger som kan smitte over til dårlig adferd overfor levende ville dyr, sier leder Siri Martinsen i NOAH.

– Skjønner alvoret

Den som publiserte videoen på TikTok er mindreårig, og TV 2 har vært i kontakt med en av hans foreldrene, som sier det var flere involvert i hendelsen. Den foresatte opplyser i en sms til TV 2 at han har vært i kontakt med dem.

– De involverte skjønner nå alvoret av handlingen. Dette er guttestreker som aldri burde vært delt åpent, skriver vedkommende i sms-en.

De to videoene er tilsynelatende blitt fjernet fra TikTok torsdag ettermiddag.