Patrick (22) kan klare det ingen i familien klarte

Anført av kaptein Patrick Berg har Bodø/Glimt feid all motstand av banen så langt denne sesongen, og står med 27 av 27 mulige poeng etter ni serierunder. Det er det ingen lag som har klart tidligere i norsk fotball.

– Det var vel ingen som hadde sett for seg at vi skulle vinne ni strake, men det er selvfølgelig veldig gøy å være en del av, smiler Patrick Berg til TV 2 når vi møter han på Aspmyra sammen med onkel Runar.

Med angrepsvillig og underholdene fotball har fotball-Norge sperret opp øynene for bodøværingene, men 22-åringen innrømmer at det lugget før seriestart.

– De siste kampene før sesongstart var ikke helt som vi ønsket, og da tror jeg folk ble litt usikker på om vi hadde fjorårsnivået inne. Men det føler jeg at vi har vist at vi har, fortsetter han.

Nå åpner den historiske serieåpningen for at Patrick kan klare det som ingen i familien klarte.

– Vi er gode nok

Til tross for at pappa Ørjan (113 kamper), onklene Runar (klubbrekord med 478) og Arild (113), og bestefar Harald (225) står med gullskrift i historien med over 900 kamper for gultrøyene totalt, maktet ingen av dem å vinne seriegull med Bodø/Glimt.

Nå kan yngstemann Patrick bli den første i Berg-familien til å løfte Eliteserie-trofeet for Bodø/Glimt.

– Det er ikke noe vi har fokus på nå, men vi ser at hvis vi kan prestere slik vi har gjort så ser vi absolutt at vi er gode nok til å ta gull, sier Patrick, før han fortsetter:

– Jeg har ekstremt tro på spillergruppa og klubben, og jeg er trygg på at vi har mulighet til å ta gullet, men det er fortsatt mye igjen og arbeid som skal legges ned, men jeg har troen, understreker kapteinen.

Både Runar og bestefar Harald står med ett cupgull hver - i henholdsvis 1993 og 1975 - og onkel Runar viser stolt frem pokalene til nevøen Patrick mens de studerer medaljeskapet på Aspmyra.

Men den gjeveste pokalen mangler:

– Men her burde det vært plass til noe mer, smiler Runar og sikter til et mulig seriegull, før han ser lurt bort på nevøen:

– Absolutt, istemmer Patrick.

– Aldri trodd jeg skulle oppleve dette

Runar var med sist Glimt var nærmest seriegull, som var i 1993. Den gang glapp gullet med fattige to poeng opp til Rosenborg.

Nå topper Bodø/Glimt tabellen etter at en tredjedel av sesongen snart er historie, og Runar er imponert over det klubben i hans hjerte har prestert så langt denne sesongen.

– Det å få være med og oppleve dette hadde jeg ikke trodd, skal jeg være helt ærlig. Et så bra lag i Bodø hadde jeg ikke trodd jeg skulle få se, så det er fine dager i Bodø, sier Runar og smiler.

Flere spillere har vært fremtonende i den gode seriestarten, men særlig midtbanemaestro Berg har vært avgjørende.

– Det er jeg som har æren . Jeg tar æren, ler Runar Berg.

Han var nemlig trener i Glimt da nevøen ble en del av Glimt-akademiet som åtteåring, da pappa Ørjan Berg var ferdig i Rosenborg og flyttet hjem til Bodø i 2006.

Nå løfter han nevøen inn i landslagsdiskusjonen etter prestasjonene han har vist de to siste sesongene.

– Det er helt naturlig at Patrick blir vurdert på landslaget og jeg tror det er et tidsspørsmål før han kommer dit.

Runar fikk seks kamper med flagget på brystet, mens storebror Ørjan kan sikte med 19 kamper og en nettkjenning, men selv tar Patrick det med knusende ro:

– Det er veldig hyggelig, og man blir litt ydmyk når man blir løftet frem i en slik diskusjon. Men jeg har ingen formening om vi skal være med der eller ikke, sier han, før han legger til:

– Jeg har fokus på prestasjonene i Glimt. Samtidig vet jeg at hvis man presterer godt nok over tid, kommer muligheten naturlig. Men det er selvfølgelig en drøm å spille for landslaget en gang i fremtiden.