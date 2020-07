Tolletaten beslagla tusenvis av liter falsk alkohol i internasjonal aksjon

Aksjonen ble gjennomført i regi av World Customs Organisation (WCO), og norsk politi har også samarbeidet.

Det største beslaget i aksjonen var på 3.880 liter falsk vodka.

– Det er viktig for Tolletaten å bidra i denne aksjonen og ikke minst belyse at det er stor sannsynlighet for at du kan kjøpe varer som ikke holder den standarden de utgir seg for. I verste fall kan dette være helseskadelig eller dødelig, sier seniorrådgiver Elisabeth C. Nettum i Kontroll- og regelverksseksjonen i Tolldirektoratet.

Folk har dødd av disse varene

ADVARER: Elisabeth C. Nettum advarer mot å handle billig sprit, og sier man ikke kan stole på at innholdet er det som sies å være. Foto: Rikke Åserud Hus&Bolig.

Hun sier til TV 2 at de tidligere har hatt saker der noen har dødd som følge av disse produktene.

– Dette er en kopivare, og vi ser svært alvorlig på det. Dette betyr at det er et produkt som er produsert for salg i det norske markedet, men at det ikke er en ekte vare.

– Innholdet kan være farlig, og vi kjenner til saker fra blant annet England og Tsjekkia der folk har omkommet av å drikke samme type vare, sier Nettum til TV 2.

Vær på vakt

Tolletaten ønsker oppmerksomhet rundt dette, da mange handler billig sprit uten å tenke over hva flaskene inneholder.

– Det er grunn til å være på vakt, sier hun.

Videre advarer hun at dersom du kjøper smuglervarer, er det stor sannsynlighet for at du ikke får det innholdet flasken eller boksen utgir seg for å være.

Første gang

Dette er første gang Tolletaten benytter denne kontrollmetoden rettet mot alkohol - med verifisering ved hjelp av foto.

- Metoden er svært enkel og koster oss lite når vi allerede har gjort beslaget. Vi sender bilder til Det europeiske kontoret for bedrageribekjempelse (OLAF). De sjekker beslagene mot rettighetshavere som igjen bekrefter eller avkrefter om varene er ekte eller ikke, forklarer Nettum.

Beslaget fant sted i mai, og totalt ble det under aksjonen sendt inn 6 beslag til verifisering og to av disse viste seg å være falske. De to beslagene utgjorde til sammen 5080 liter sprit. Det største beslaget var på 3880 liter falsk vodka og det andre beslaget var på 1200 liter vodka.