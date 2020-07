Sæha (17) drømte om å leve av fotballen - en alvorlig ulykke la drømmen i grus

For ett år siden var drømmen til Sæha Heirati å bli profesjonell fotballspiller. Han ble beskrevet som et lovende talent, og spilte blant annet 3. divisjon for Raufoss allerede som 16-åring.

– Jeg hadde tenkt til å komme meg til Eliteserien i løpet av noen år, deretter var målet å spille i Premier League, sier Sæha til TV 2.

I tillegg til 3. divisjon, spilte 17-åringen for Raufoss G19 og på kretslaget fra han var 14 år. Han tar også idrettsfag ved Lena videregående skole.

Livet ble snudd på hodet

Sent i fjor høst skulle han på fotballavslutning sammen med broren og noen kompiser. Det hele endte med luftambulanse og en veldig annerledes hverdag for både Sæha og alle rundt han.

– Vi lekte og hadde det gøy. Jeg og en kompis skulle ta baklengs rulle, også krasjet vi mens jeg var i den verste stillingen. Jeg ble liggende på gulvet og kunne ikke føle noe eller bevege meg, forteller han.

Unggutten ble lam fra nakken og ned som følger av hendelsen, og har siden bodd på Sunnaas sykehus sammen med familien. Her får han behandling og trener opp til fire timer om dagen.

– Nå er hovedfokuset mitt å komme seg på beina igjen, det kommer jeg til å jobbe hardt for. Jeg har lagt fotballen til siden, sier han.

Starten på en lang reise

Det er nå åtte måneder siden skaden, og 17-åringen har sett en bedring.

– I starten kunne jeg ikke bevege noen ting, men jeg har fått mer førlighet i kroppen. Jeg kan bevege både armer, skuldre og litt mage og rydd. Det er mye mer enn jeg kunne i starten, men det er fortsatt en lang vei å gå.

GOD HJELP: Sæha får god hjelp og oppfølging av Jøran Martinsen i ferien. Foto: Fredrik Ulen.

Familien har sett på mengder av ulike behandlinger, både i Norge og utlandet. De har rettet seg mot et av verdens beste sykehus for ryggmargsskader i Thailand.

– Vi har funnet mange gode behandlinger, men alle er veldig dyre. Thailand er bare en start, men det er best for meg nå og det er derfor vi valgt den. Men det blir mange behandlinger etter det også, sier Sæha.

Selv har familien klart å spare opp halvparten av det de trenger til operasjonen, og startet en innsamlingsaksjon for å finansiere resten.

– Hele familien har støttet Sæha hele tiden, og det har vært vårt sterkeste våpen. Vi kommer til å gjøre alt vi kan som familie for at han kan realisere sine mål, sier moren, Sahar, til TV 2.

Videre kommer han til å dokumentere den lange reisen på sin instagram-profil, @s.heirati, slik at folk kan følge han på veien mot målet sitt.

INNSAMLING: Sæha har opprettet en GoFundMe-side hvor man kan støtte behandlingene hans.

Enorm støtte

Siden de opprettet innsamlingsaksjonen forrige torsdag, har de samlet inn over 200.000 kroner. Familien er overveldet av givergleden så langt.

– Vi tenkte først å nå ut til profilerte spillere og klubber, men støtten vi har fått av venner og bekjente har vært enorm. Vi setter så utrolig stor pris på det, sier 17-åringen.

Rett etter skaden fikk han hilsninger fra både venner og lagkamerater på Raufoss. Det tok heller ikke lang tid før støtten kom fra uventet hold.

– Jeg har fått videohilsener fra blant annet Martin Ødegaard, Antonio Rüdiger og Alexander Sørloth. Det var flere, men jeg synes Ødegaard sin var kulest. Jeg har sett opp til han lenge.

Unggutten blir beskrevet som en fighter med et stort pågangsmot. For målet om å spille for Premier League er satt til side, og det eneste som gjelder for 17-åringen er å kunne stå igjen.

– Jeg har lært at livet er ganske urettferdig, men man må ikke gi opp. Det er ingen som får bestemme hva min skjebne er, og hva jeg kan få til.