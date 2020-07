– Tragisk at Cornelia må vokse opp uten faren sin

ET SISTE FARVEL: Siv Moseid gruer seg til å ta farvel med barndomskjæresten Christian Halvorsen i bisettelsen fredag. Christian hadde plan om ta med datteren Cornelia (10) til Dyreparken i sommer og da besøke Moseid. Foto: Privat

Fredag bisettes Christian Halvorsen (43) fra Askim kirke, 12 dager etter han ble drept mens han sto i hagen og grillet middag til familien.

To av dem som skal minnes Christian i kirken, er barndomsvennene Siv Moseid (43) og Runar Eriksen (47).

Siv var Christians barndomskjæreste, da de gikk i samme klasse på barneskolen i Kristiansand – før Christian flyttet til Askim.

– En helt unik fyr

Sist Moseid hadde kontakt med Christian var i mars i år, da planla han å ta med datteren Cornelia (10) til dyreparken i Kristiansand i sommer.

Drapet på barndomskjæresten kom som et stort sjokk for Moseid.

– Det var helt uvirkelig at Christian ble drept på denne måten. Han var en helt unik fyr som alltid brukte store ord og aldri var redd for å uttrykke følelser. Han var så tilstede for de han hadde kjær, sier Moseid til TV 2.

Siv Moseid, som er datter til tidligere direktør i Kristiansand Dyrepark, har vokst opp med apekatten Julius som sin bror.

Hun har ikke tall på hvor mange ganger hun og Christian var i dyreparken sammen.

Gruer seg veldig

Da Christians datter, Cornelia, fylte 10 år i mars, avtalte de å dra i Dyreparken sammen med barna og sine samboere.

– Jeg har nærmest vokst opp i Dyreparken, men for Cornelia var sommerplanen med pappaen stor. Christian var så omsorgsfull og viste slik omtanke for familien sin. Det er virkelig tragisk at Cornelia nå må vokse opp uten faren sin, sier Moseid.

Fredag morgen setter Moseid seg i bilen i Kristiansand, sammen med kameraten Runar Eriksen, for å kjøre til bisettelsen i Askim.

– Jeg gruer meg veldig til bisettelsen. Det blir tungt å ta farvel med Christian, han var alltid så varm og vennlig mot alle. Det er helt ufattelig at noen kunne gjøre noe slikt mot ham, sier Eriksen.

Funnet av samboeren

Det var søndag 12. juli Christian Halvorsen ble funnet drept i hagen av sin samboer.

Hun skal ha forsøkt livreddende tiltak fram til ambulansen ankom, men Christians liv sto ikke til å redde.

Familiens bistandadvokat John Christian Elden sier at familien har hatt det svært vanskelig i tiden etter.

– Da han ble funnet av sin samboer var grillmaten ferdig og han lå død i hekken. Det er en ganske spesiell opplevelse å komme hjem til, i det som skulle være et hyggelig måltid, sier Elden.

Trusler

Det skal tidligere ha vært rettet trusler mot Halvorsen, men politiet har ennå ikke sagt noe om motiv for drapet.

To menn, på 32 og 49 år, er siktet for drap og medvirkning til drap på Christian.

Mandag ble de framstilt for varetektsfengsling i Follo tingrett, hvor de ble varetektsfengslet i fire uker. Torsdag ble 49-åringen løslatt, mens han ble pågrepet igjen natt til fredag.

– Familien har det vanskelig, og de har gått en lang stund uten en forklaring. Derfor ble de lettet da det ble foretatt en pågripelse. De tror politiet er på riktig spor, sier Elden.