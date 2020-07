Ingebrigtsen-konkurrent utestengt for brudd på dopingreglene

Mercy Kibarus, Kenneth Kipkemoi, Patrick Siele og Elijah Manangoi er utestengt fra løping etter brudd på dopingbestemmelsene. Det opplyser Athletics Integrity Unit på Twitter torsdag.

Manangoi er en av konkurrentene til Ingebrigtsen-brødrene, og tidligere verdensmester på 1500-meter. Han skal ikke ha opprettholdt meldeplikten om hvor han befant seg, og er foreløpig utestengt. Athletics Integrity Unit har ikke offentliggjort flere detaljer rundt Manangois sak, inkludert hvor lenge lenge kenyaneren er utestengt.

Utøvere er pliktet til å rapportere hvor de er, slik at de er tilgjengelige for dopingtesting utenfor konkurranse. Dersom man har gått glipp av tre dopingtester i løpet av et år blir man suspendert, selv om man ikke har testet positivt for doping.

Under VM i London i 2017 tapte Filip Ingebrigtsen mot Elijah Manangoi, som ble verdensmester da han vant. Filip tok bronse.

Siden juli 2017 er Manangoi den eneste som har vunnet over kenyanske Timothy Cheruiyot på 1500-meter. Det har han klart fem ganger.

Tre andre utestengt

Patrick Siele skal ha nektet, eller unngått, å levere inn en dopingtest.

Kenneth Kipkemoi er utestengt i to år etter å ha brukt ulovlige midler.

Den som rammes hardest av straffene er Mercy Kibarus. 36-åringen utestenges i åtte år for bruk av et ulovlig stoff.