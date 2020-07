Christian (58) risikerer å lande etter Spania blir rødt: – Da vet jeg ikke om jeg skal le eller gråte

Sommerfelt har allerede kunnet nyte to uker med golf og varme i Marbella i Spania. Egentlig skulle han hatt ni dager til.

– Da nyhetsoppslagene begynte å komme om smitten nord i Spania, forstod jeg hvilken vei det bar. Da Folkehelseinstituttet i tillegg sendte melding hvor de advarte om at Spania kunne farges rødt fredag, skjønte jeg tegningen, sier han.

Meldingen gikk ut til omkring 12.000 nordmenn tirsdag, som har norske SIM-kort i Spania. For flere startet trolig kampen mot klokka for å komme seg hjem før karantenekravet sannsynligvis blir innført.

Torsdag morgen kastet Sommerfelt seg rundt og booket seg inn på det eneste flyet han fant, som hadde ledig sete fredag. Det skal etter planen lande på Gardermoen klokken 23.55 fredag, fem minutter før karantenebestemmelsene trolig trer i kraft.

– Hvis det blir forsinket og jeg må i ti dagers karantene, så er det helt latterlig. Da vet jeg faktisk ikke om jeg skal le eller gråte, sier han.

På håret

Et SAS-fly fra Alicante skal til og med lande 15 minutter senere. Klarer ikke flyet å spare inn rett over ti minutter i løpet av reisen, kan det bety ti dager i karantene for passasjerene.

Sommerfelt håper at myndighetene kan se gjennom fingrene på om passasjerene skulle være uheldige å lande etter midnatt.

– Det viktigste er at folk følger oppfordringen og kommer seg hjem i morgen. I tillegg håper jeg at pilotene er klare over situasjonen og gjør alt de kan, sier han.

Det har SAS uttalt at de skal, så Sommerfelt håper Norwegian gjør det samme.

– Vi må forsøke å øke hastigheten på alle prosessene, sa kommunikasjonssjef i SAS, John Eckhoff til TV 2 torsdag.

Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere uttalt at det er landets status ved innreisetidspunkt til Norge som er avgjørende, altså når flyet lander.

KRAV: Flere steder i Spania er det påbudt å bruke munnbind. Selv på stranden beskytter flere seg. Bildet er fra en strand i Malaga 22. juli. Foto: Jorge Guerrero / AFP

Kunne ikke ta karantene

Da nyheten om at Spania trolig blir rødt på FHIs liste, ble Sommerfelt skuffet.

– Selvfølgelig skulle jeg gjerne blitt lenger. Samtidig har jeg respekt for avgjørelsen og at man skal vise forsiktighet, så jeg får bare ta den siste ferieuken i Norge, sier han.

Sommerfelt er fra Oslo, og er partner i et håndverksfirmaet. Ettersom han har mye kundekontakt og skal tilbake på jobb 3. august, kunne han ikke ta karantenen.

– Ikke større risiko

Selv om Sommerfelt har forståelse for norske myndigheters avgjørelse om Spania blir rødt, er det én ting han reagerer på.

– Jeg synes det er rart at reiserådene skal gjelde for hele landet når smitten er så lav i sør. Jeg utsetter meg ikke for noen større risiko her enn hjemme, snarere tvert imot, sier Sommerfelt.

Han viser til at han opplever at spanjolene følger pålegget om munnbind og smittevernreglene svært nøye.

– Alle går med maske og politiet patruljerer gatene for å passe på at alle følger regelen. I tillegg er det flasker med antibac på alle steder, så det føles veldig trygt, sier han.

– I tillegg bor jeg privat og er så forsiktig jeg kan. Derfor føler jeg ikke at jeg utsetter hverken meg selv eller andre for fare ved å være her, fortsetter Sommerfelt.

Nye innstramminger

Knapt tre uker har gått siden Spania lempet på de nasjonale restriksjonene som ble innført i mars og var blant verdens strengeste.

SMITTEVERNREGLER: Munnbind er obligatorisk i Spania. Christian Sommerfelt forteller at han har inntrykk av at alle følger bestemmelsen. Foto: Privat

Nå har spredningen av koronaviruset har særlig tiltatt i de nordlige regionene Aragón og Catalonia. I resten av Spania er smittetallene lave, skriver FHI.

En rekke spanske regioner har i møte med smitteøkning skjerpet kravene om å bære munnbind, også utendørs og der det er mulig å holde avstand til andre.

Om Spania blir rødt fredag, vil trolig karantenekravene gjelde uansett hvor i Spania man har oppholdt seg.

På spørsmål fra TV 2 torsdag om myndighetene vurderer å åpne opp til visse regioner i Spania, så viser Folkehelseinstituttet til at spørsmålet vil besvares på pressekonferansen fredag.

– Kjedelig

Jan Harald Ravnanger og kona Elin bor permanent i Marbella i Spania. De ble overlykkelig da beskjeden kom om at nordmenn atter kunne reise til Spania.

– Vi håpte veldig på at dette skulle skje. Vi savner venner og familie, barn og barnebarn, så dette gjorde oss veldige glade, sa de til TV 2 tidligere i juli.

Nå forteller de at flere av vennene deres har måttet innstille ferien på nytt og at det ble en kortvarig historie for de som faktisk tok turen.

– Dette veldig kjedelig for nordmenn også er det kjedelig for oss at vi ikke kan få besøk av venner og familie, sier Ravnanger.

Endelig svar fredag

Klokken 14 fredag holder regjeringen pressekonferanse. Da skal de nye reiserådene presenteres. Trolig vil Spania bli «rødt», som vil si at de reisende som kommer hjem fra landet må ti dager i karantene.

FHIs kriterier for at et land skal være «grønt», er blant annet at landet har færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Og færre enn fem prosent positive prøver i snitt per uke de siste to ukene. Spania har over 28.000 koronadødsfall så langt.