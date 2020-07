Biler tilgriset med blod – politiet ber om tips

Politiet i Agder ber om tips fra publikum, etter at tre biler er blitt tilgriset med blod.

– Vi vet ikke om det er skøyerstreker, et uhell eller noe kriminelt som har skjedd, sier operasjonsleder Linn Andresen i Agder politidistrikt til TV 2.

Politiet i Agder fikk torsdag ettermiddag en rekke tips om tre parkerte biler tilgriset med blod ved Gjeving i Tvedestrand.

– Det er ingenting som indikerer at det har skjedd noe kriminelt, men vi ønsker å få klarhet i dette, sier Andresen.

Politiet har vært i kontakt med eierne av de aktuelle bilene. Patruljen har sikret spor på stedet og oppretter en undersøkelsessak. — Politiet i Agder (@politiagder) July 23, 2020

Politiet oppfordrer derfor de som vet noe om hendelsen, til å ta kontakt med dem.

– Vi er nå på stedet og gjør undersøkelser, og håper noen kan komme med opplysninger til oss om hva som har skjedd, sier hun.

Politiet har nå tatt kontakt med bileierne, og oppretter en undersøkelsessak til de får klarhet i omstendighetene.

Operasjonssentralen har blitt oppringt av en person som forklarer at blodet stammer fra et fall med påfølgende kutt i en finger. Personen skal ha fått behandling for skaden.

– Saken regnes som avklart, sier politiet.