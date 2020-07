Marit (24) la opp i 2017 – nå er hun toppscorer i Toppserien

I 2017 fikk Marit Clausen (24) prolaps i ryggen og en skade i ankelen. Hun hadde manglet motivasjon lenge grunnet en periode med flere småskader, og kunne ikke leve av å spille fotball.

– I 2016 var det også en del skader og dårlig motivasjon. Da jeg da bestemte meg for å satse «all in» ett år til, så kom det to nye skader, da var det vanskelig å komme tilbake, forteller Clausen til TV 2.

Clausen la opp som midtstopper i Trondheims-Ørn. Hun visste at hun på et tidspunkt ønsket spille fotball igjen, men ikke hvor lang tid det ville ta og heller ikke på hvilket nivå hun da kom til å spille på.

Men fotballskoene ble ikke liggende i boden spesielt lenge. Etter noen måneder var hun på trening i moderklubben Ranheim.

– Ranheim spilte i tredje divisjon og jeg bestemte meg for å dra dit for å få tilbake litt spillerglede. Da den kom tilbake kjente jeg etter hvert at jeg ikke var ferdig med fotballen, sier Clausen.

Fra stopper til spiss

I barndommen spilte Clausen spiss. Da hun spilte på regionslag som fjortenåring ble hun omskolert til midtstopper. Der spilte hun hele perioden i Trondheims-Ørn, men det fikk hun ikke i Ranheim.

– Jeg fikk én kamp som stopper og var kjempedårlig. Så da var det rett opp på spissplass og beskjed om at «der får du være», forteller Clausen.

Hun blomstret som spiss, og fant tilbake til spillergleden på siste tredjedel av banen. Clausen tok selv kontakt med Trondheims-Ørn for å melde sin retur.

– De første treningene tilbake var ganske interessante. Jeg var støl i to uker i strekk, så det var ganske hardt. Men jeg skjønte at det var dette jeg ville. Og det har jeg villet siden, sier Clausen.

Toppscorer

I sin første sesong tilbake i Trondheims-Ørn ble Clausen lagets toppscorer, med 11 mål på 24 kamper i ligaen og cupen. Etter tre runder spilt av årets sesong er hun nå toppscorer i Toppserien med fire mål.

– Det er ganske surrealistisk det, ja, sier 24-åringen om egne prestasjoner så langt i år.

– Jeg har jobbet ganske målbevisst på å bli bedre i spissposisjonen. Med trening og tålmodighet ser jeg at jeg kanskje har noen spisskvaliteter inni meg og det er veldig artig, sier Clausen.

Hun har imponert Steinar Lein, hovedtrener i Rosenborg kvinner.

– Det at hun presterte så godt som hun gjorde i fjor, etter å ha vært borte, det overrasket meg. Men at hun fremstår sånn som hun gjør nå, det overrasker meg ikke, sier Lein.

Ifølge Lein er arbeidsmoral en viktig del av hvorfor Clausen har lyktes i Rosenborg.

– Hun er en av de som jobber aller hardest for å bli bedre, sier han.

– Kan fort bli aktuell for landslaget

Før årets sesong ble det klart at Trondheims-Ørn skulle bli Rosenborg. Nå spiller de med hvite drakter og Rosenborgs logo på brystet. Clausen har vært Rosenborg-supporter hele oppveksten, og innrømmer at det oppleves stort å endelig spille i klubben hun så opp til som liten.

– Det ligger et press i navnet, så man kjenner litt på det. Men man må jo bare lære seg å leve med det presset og bruke det til noe bra, sier Clausen.

Og det virker som at hun har lært seg å leve med presset allerede etter tre serierunder. Neste steg er gull med Rosenborg.

– Som Rosenborg er det bare gull som er godt nok, og det har vi også lyst til å leve opp til, sier Clausen.

Clausen har 41 kamper for aldersbestemte landslag og var i sin tid kaptein på U16-landslaget. Hovedtrener Lein mener det finnes en mulighet for å se Clausen med flagget på brystet igjen.

– Hvis hun fortsetter i den gaten hun er nå med å pøse inn mål, da kan hun fort bli aktuell for landslaget, sier han.

Clausen selv ønsker å fokusere på Rosenborg, men hun drømmer likevel om landslagspill.

– Jeg må jo si at det er en drøm. Det må jeg innrømme. Det hadde vært veldig artig, men det blir en slags bonus sier hun.

– Er det realistisk?

– Ja, jeg vil tro det. Jeg håper det.

Rosenborg Kvinner gjester Arna Bjørnar på Arna Idrettspark lørdag kl. 15:00.