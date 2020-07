Satser på ellevill Elvis-rekord: – Blir steintøft

Torsdag morgen klokken åtte var det avspark på The Scotsman i Karl Johans gate i Oslo, der 52 år gamle Kjell Elvis etter planen skal synge Elvis-sanger fram til lørdag klokken 11.

– Han er godt i gang og står og hopper og spretter, sa manager Helge Johansen til NTB i 10-tiden.

Reglene er strenge, og under en nøye oppmålt pause, fikk TV 2 snakke med Kjell Elvis klokken 11.15.

Han forteller at han gjennomfører forsøket av flere grunner, blant annet fordi han vil ha verdensrekorden tilbake, men også fordi han håper å få bygget sykehus og nye hjem for barn i Myanmar.

– En god del av det jeg tjener her, vil gå til å bygge sykehus.

– For det andre har det vært tørketid med korona. Jeg trenger nye jobber og dette gir god reklame for meg, så jeg er veldig glad på mange måter for å gjøre dette, legger han til.

Frykter overtenning

Manageren legger ikke skjul på at det kan bli utfordrende å holde koken i to døgn.

– Jeg sa han måtte huske og ikke få helt overtenning for tidlig. Men det klarte han jo ikke når fans og journalister hadde møtt fram, og begynte med karatesparkene med en gang, sier manageren.

– Men overtenning er min bekymring. Han er ikke bekymret, legger Johansen til.

Kjell Elvis gir alt i forsøket på å sette ny rekord i Oslo. Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

– Blir steintøft

På spørsmål om det er nødvendig å gjennomføre 50 timer, sier artisten selv til TV 2:

– Jeg er jo ikke helt A4, kanskje litt sprø og eksentrisk, men jeg liker å være sånn. Jeg liker utfordringer, jeg liker å gjøre noe spesielt, og jeg lever av Elvis og er den eneste i Skandinavia som gjør det, sier han.

– Men jeg kan bruke det til mye godt, sånn som nå, og skaffe penger til sykehus. Men 50 timer blir steintøft, legger han til.

Han medgir at han har gått hardt ut, og at han må roe ned for å klare å gjennomføre de mange timene med Elvis-sang som står foran han.

– Men jeg er en sirkushest. Når jeg lukter sagmugg kan jeg ikke la vær, sier han.

Om han kommer til å klare å gjennomføre rekordforsøket, er han derimot ikke i tvil om.

– Selvfølgelig gjør jeg det, sier han.

REKORDFORSØK: Kjell Elvis prøver å sette verdensrekord i Elvis-synging med 50 timer Elvis-sang uten opphold på Scotsman i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Solid forberedt

Manageren understreker at de har gjennomført omhyggelige forberedelser, og at Kjell Elvis er godt rustet til å klare seg gjennom de neste 50 timene.

– Det har ikke vært noen Elvis-diett, for å si det sånn, understreker Johansen, som legger til at lege og ernæringsspesialist også er til stede.

Hvis Kjell Elvis holder ut hele løpet, vil han ha knust den nåværende rekorden i Elvis-synging på 43 timer, 11 minutter og 11 sekunder. Rekorden har stått i 16 år, og ble satt av tyske Thomas «Curtis» Gäthje.

I tillegg til å være Elvis-entusiast er Kjell Elvis også ambassadør for den ideelle stiftelsen Hvite Lilje, og det ambisiøse verdensrekordforsøket har også som mål å samle inn penger til å bygge nytt sykehus for flyktninger i Myanmar.