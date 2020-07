«Bettan» raser mot elsparkesykler: – Stygge metallmonstre!

I godt over ett år nå så har elsparkesykler vært en stor del av bybildet i hovedstaden. Stadig flere aktører har dukket opp, og dermed også stadig flere elsparkesykler på fortauene. Selv om de blir godt brukt av folk som trenger å komme seg fort fra A til B, så har også kritikken haglet.

For slik det er i dag så kan syklene parkeres nærmest hvor som helst. En som har fått merke det er artist og tidligere Eurovision-vinner Elisabeth «Bettan» Andreassen.

– I dag telte jeg ni sykler på gaten utenfor hos meg da jeg gikk ut. De lå slengt rundt omkring. På andre siden av gaten var det åtte, sier hun frustrert til God kveld Norge.

Andreassen la ut to bilder på Instagram og delte sin frustrasjon. Her fikk hun massiv støtte fra blant andre Jan Thomas som bor i nærheten.

– Akkurat her henger jeg meg på 100 prosent, hva skjer folkens? skriver Jan Thomas.

– Jan Thomas har studio rett overfor min leilighet, og han har det samme problemet. Det er egentlig en flott gate, forteller Andreassen.

Må parkeres i stativer

Problemene oppstår når elsparkesyklene ligger i veien for andre som skal frem. Andreassen mener at folk må ta mer ansvar.

– Hvor er oppdragelsen og moralen hos folk? De må slutte å bare tenke på seg selv og begynne å tenke på andre. Hva med rullestolbrukere og svaksynte? Dette er rett og slett farlig, fortsetter «Bettan».

Andreassen mener at politikerne og bymiljøetaten må se på løsningen hos Oslo Bysykkel. Der må syklene settes på plass i et stativ før man kan parkere og gå videre.

– Bysykkel fungerer veldig bra. Elsparkesyklene burde også settes inn i stativer når de parkeres. Biler får bot hvis de feilparkerer, hvorfor skal sparkesyklene bli parkert hvor som helst? spør artisten.

MANGE AKTØRER: Oslo sine gater er preget av sykler i alle farger. Foto: Kristoffer Arnesen / TV 2

– Det er rett og slett forferdelig stygt med disse metallmonstrene slengt overalt.

Bymiljøetaten svarer

Bymiljøetaten i Oslo har blitt forelagt kritikken fra «Bettan», og svarer at de har månedlige samarbeidsmøter med de ulike aktørene.

– Hensikten er så diskutere aktuelle problemstillinger, og finne gode løsninger. Det er selvsagt utfordrende med parkering av el-sparkesykler, spesielt i indre by, skriver fungerende seksjonssjef Freddy Leithe i en e-post til God kveld Norge.

Han ber alle tenke på de med nedsatt funksjonsevne, eldre og personer som bruker barnevogn.

– Våre bybetjenter har ikke anledning til å flytte på alle sparkesyklene, så vi oppfordrer alle til å tenke over hvor de parkerer når de er ferdige med turen.

Voi kjører prøveprosjekt

Men denne problemstillingen er ikke ny, og i mars så skrev Aftenposten at den svenske elsparkesykkel-operatøren Voi skal teste ut parkeringsstativer. Dette skriver også Leithe til God kveld Norge.

– Vi er i gang med er et prøveprosjekt med å finne arealer som kan benyttes til utplassering av større mengder el-sparkesykler. Dette vil vare til 8. september og formålet med prøveprosjektet er å samle erfaringer fra bruk av faste plasser til elektriske sparkesykler, sier han.

PRØVEPROSJEKT: Voi har satt ut flere stativer i Oslo som et prøveprosjekt. Foto: Kristoffer Arnesen / TV 2

Men Voi er langt fra den eneste aktøren i Oslo. I løpet av en kjapp gåtur kan du finne både Voi, Tier, Bolt, Lime, og Bird. Hittil har hverken antall utleiere, sykler eller parkering vært regulert.

– Det finnes i dag ingen nasjonal eller lokal lovhjemmel som regulerer kommersiell utleie av el-sparkesykler i næringsøyemed, sier Leithe.

«Bettan» selv har ikke prøvd elsparkesyklene.

– Nei, jeg sykler, går eller tar trikk. Men jeg er ikke imot elsparkesykler, det må bare være en plan for hvor de skal parkeres, påpeker Andreassen.

Meget populære sykler

I forbindelse med artikkelen i Aftenposten kunne Christina Moe Gjerde fra Voi fortelle at selskapet har opplevd et fantastisk år i Oslo.

– En tredjedel av Oslos befolkning har «voiet». Oslo er en av byene med mest voiing i hele Europa. Dette viser oss at det å voie løser et problem for mennesker på farten. Det er ikke bare fleksibelt, men også utrolig gøy.

Hun sier også at de har etterspurt samarbeid og regulering siden dag én, og synes det er svært positivt at Bymiljøetaten nå er i dialog med aktørene.

Lover å bli mer miljøvennlige

Andreassen stiller også spørsmål ved om elsparkesyklene faktisk er så miljøvennlige som mange skal ha det til, og tenker da spesielt på batteriene. Undersøkelser fra USA viser at elsparkesykler til utleie i gjennomsnitt har en levetid på 29 dager.

Spørsmålet kommer bare én dag etter at flere aktører har sagt at disse skal bli mer miljøvennlige.

Dott, Tier og Voi gikk onsdag ut med en samlet pressemelding, og forplikter seg blant annet til at alle nye sparkesykler skal ha byttbare batterier og skal bestå av minst 20 prosent resirkulert materiale.

I tillegg skal de redusere utslipp fra lagerlokalene og kjøretøyene som brukes til å vedlikeholde og lade sparkesykkelflåten, opplyser selskapene.