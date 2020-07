Ski-kompisene har en felles hobby: – Du kjenner ikke helt hvor vondt det er før du kommer opp

Se reportasjen øverst!

Freestylekjører Birk Ruud (20) og alpinist Lucas Braathen (20) ble kompiser allerede på ungdomsskolen da de gikk på NTG-U i Bærum sammen. Til tross for at de driver med to helt forskjellige idretter, har de spesielt en hobby til felles: Dødsing.

I dødsing kaster deltagerne seg fra ti-meteren, og utfører vågale stunts og triks før de treffer vannflaten.

– Det er frihet, ass. Du bare ligger og svever før du treffer overflaten, skildrer Braathen.

TV 2 møter de to kompisene på Kadettangen i Bærum.

– Ja, men du kjenner ikke helt hvor vondt det er før du kommer opp, egentlig, sier Ruud.

– Jeg må manne meg opp

Dødsing er begges store sommerhobby, men de poengterer også at aktiviteten kan overføres til idrettene deres.

– Jeg får mange spørsmål om dette er lurt, men for meg hjelper dette definitivt på koordinasjon. Hvis jeg er ille ute i en løype, så får jeg veldig igjen for kroppsbeherskelsen, forklarer Braathen.

Ruud forteller at han også får øvd mye på koordinasjon, men at han gjør det mest for gøy.

– Dette er så fett å gjøre, så det er mest derfor jeg gjør det. Men det går litt på det at jeg må manne meg opp når jeg dødser, og jeg må manne meg opp for å gjøre store triks i konkurranse også. Så sånn sett blir det ganske likt og jeg får utviklet meg, sier Ruud.

Vil bli verdensmester

Ruud er en av verdens beste freeskikjørere, og nå setter han kursen mot VM i dødsing i Oslo 22.august. I VM er det først kvartfinale med klassisk døds, så semifinale med fristil døds etterfulgt av finale med åpen døds (klassisk eller fristil).

– Jeg har vært med før, men da kom jeg ikke til fristil-delen og det er der jeg har en god sjanse, sier Ruud. Han ble historisk da han under X-games i januar tok et historisk triks og sikret sølv-medalje.

– Birk er jo desidert villest på å freestyle, men å komme seg til den delen er vanskelig for måten alle de andre dødser på i VM er helt vilt, sier Braathen.

Nå er målet til Ruud å komme seg helt til finalen og bli verdensmester. Braathen, derimot, føler han ikke er på nivå med de som deltar i VM, men er ikke fremmed for tanken å delta i fremtiden.

– Kanskje det skulle vært en ide å ligget i hardtrening nå inn mot neste VM. Det hadde vært fett. Da «caller» jeg at jeg er ikke med nå, men neste gang så er jeg med i VM i døds, sier Braathen.