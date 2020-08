Inneværende og neste år skal svært mange nye elbiler dukke opp. En av dem er Mazda MX-30. Mazdas første elbil.

Mazda er kjent for tidvis å gjøre ting litt på sin egen måte. Det har de også gjort på MX-30. På både godt og vondt, skal det vise seg.

Med en startpris på 249.000 kroner er dette en av de rimeligste familie-elbilene på markedet. Så der har vi i alle fall en god start for Mazdaen. Les videre, så skal du få vite mer om den:

Hva er dette?

MX-30 er en mellomstor, kompakt og helelektrisk crossover. Noe midt mellom en SUV og en coupe. Litt annerledes i designet, kanskje helt på grensen til litt anonym ved aller første øyekast, men likevel en pen og likandes bil.

Men se en gang til. Litt nøyere – da vil du få med deg masse små, kule designdetaljer. Som kjent ligger helheten i detaljene. Baklyktene, de ulike linjene på bagasjelokket, de små aluminiumslistene under de bakre sidevinduene. Bare for å nevne noe. Da har vi ikke en gang åpnet dørene og tittet inn …

Mazda MX-30 er en lettkjørt, stillegående og komfortabel bil.

Hvordan er plassen?

Apropos dørene og det spesielle. Denne bilen har 1,5 dør på hver side, hvor den bakerste åpnes mot kjøreretningen. Såkalte selvmordsdører, eller freestyle-dører, som Mazda kaller det. Det gir en kjempestor døråpning da B-stolpen er fjernet. Men bakdørene kan ikke åpnes uten at fordørene også åpnes. Og plassen i baksetet står ikke helt i stil med den rause åpningen. Voksne vil ikke trives godt her på lengre turer.

Plassen i forsetene er derimot raus alle veier og her er det lett å trives. Også på langtur.

For er det noe som fortjener å løftes opp og fram på MX-30, er det nettopp interiøret. Vi opplever det som svært smakfullt, med fine materialer og god finish. Spesielt i forhold til prislappen på bilen. Det er nesten så man ikke tror det før man får se det …

Når vi først er inne på dette med plass, kan vi jo nevne at bagasjerommet også er klart godkjent med 366 liter.

Bilen har i motsetning til en del andre elbiler ikke noe bagasjerom eller «frunk» foran, til for eksempel ladekabler og annet småtteri som er greit å få stuet unna. Litt synd, med det kan finnes en god forklaring på det hele.

For vi har, fra flere år tilbake, sett at Mazda har leflet med tanken om biler med en rekkeviddeforlenger. Da i form av en liten bensinmotor. Ved å droppe «frunken her, har de plass til en slik motor. Som altså vil fungere som en generator som produserer strøm til batteriet.

Ikke bare det. Her mistenker vi at Mazda blåser støvet av Wankel-motoren igjen. Da i mikroformat. Og at MX-30 kanskje etter hvert kommer som en hybrid med sitt eget «kraftverk» om bord. Tanken er i alle fall besnærende … Men tilbake til ebilen vi kjører nå.

Her sees den litt snodige dørløsningen. Plassen i baksetet kunne vært større med tanke på familiebruk.

Rekkevidde og effekt.

Under karosseriet er det ganske så tradisjonelt. Vi finner motoren foran den har forhjulsdrift (Nei - den kommer ikke med firehjulsdrift) og batteripakken er plassert under gulvet. Denne kommer fra Panasonic, er på 35,5 kWt og veier 310 kilo. Det kan hurtiglades med 50 kW. Hvilket ikke er veldig mye i 2020. Hverken 100 og 150 kW er uvanlig nå. Da ville man brukt enda kortere tid ved ladestolpen.

Motoren yter 145 hestekrefter og har et dreiemoment på 271 Nm. Nok til ta bilen fra 0 til 100 km/t på 9,7 sekunder. Det er heller ikke veldig raskt i elbilverdenen. På den annen side – det holder for de fleste av oss. Men ikke prøv den i noen lyskryss-duell mot en Tesla.

Så var det dette med rekkevidden da. Også her kan Mazdaen skuffe litt. De oppgir selv en rekkevidde på 200 kilometer. Hvilket mange vil oppleve som ganske så snaut i 2020.

Forklaringen Mazda selv gir til den begrensede rekkevidden er at et batteri som er større enn det innmonterte 35,5 kWt-batteriet ikke vil gi et lavere totalt utslipp, sammenlignet med en fossilbil. De mener dette er det mest bærekraftige. Men med lite batteri, så blir rekkevidden begrenset. Slik er det bare.

Mazda oppgir et strømforbruk på 1,9 kW per mil. På vår testtur, i normal norsk sommertemperatur, vind og noen regnbyger og mest normal landeveiskjøring i normale hastigheter endte vi opp med et snittforbruk på 1,5 kW per mil. Altså godt under det oppgitte.

Mye tyder på at Mazda har vært i overkant forsiktige med estimatene sine, og at bilen under noenlunde gunstige forhold lett kan kjøre både 210 og 220 kilometer på sommerstid.

Interiøret er pent og byr på høy kvalitetsfølelse til å være i en bil i denne prisklassen.

Kjøreglede:

Vi setter oss inn og konstaterer fort at det er lett å trives i Mazda MX-30. Sitteposisjonen er god, setet er komfortabelt. Dashbord og midtkonsoll er moderne, funksjonelt og pent.

Mazda har brukt en god miks av materialer som vi imponeres over. Myke, pene å se på og også litt framtidsrettet med på kork (!) på deler av midtkonsollen, materialer av resirkulert plast i dører og andre steder.

På veien opplever vi bilen som mer komfortabel enn sporty. Den krenger lite, går stille på ny asfalt, men på grovere asfalt hører vi noe hjulstøy.

Fjæring og hjuloppheng føles fint kalibrert og hele bilen byr på kjøreegenskaper vi vanligvis ikke finner på biler i denne prisklassen. Her har Mazda gjort en uvanlig god jobb.

Den skrånende taklinjen gjør bilen til crossover-coupe.

Hva koster den?

Prisen vil nok være det store fortrinnet for mange her, for den er det vi opplever som svært hyggelig, sett opp mot flere av konkurrentene. Fra 249.900 kroner kan du bli eier av en MX-30.

Hvem er konkurrentene?

Om vi tenker størrelse og segment er det nærliggende å tenke på biler som MG ZS EV som koster omtrent det samme og den betydelig dyrere Lexus UX 300e, Men også en gammel traver som Nissan Leaf og kommende VW ID.3 vil være nærliggende konkurrenter.

Mye bil til under 250.000 kroner – men tenk om den hadde gått dobbelt så langt ...

Broom-dommen:

MX-30 er bilen som absolutt har et potensiale til å løfte Mazda tilbake til gamle høyder. For dette er virkelig både mye og godt utstyrt bil for pengene. Akkurat slik vi kjenner Mazda.

Mazda MX-30 Cosmo: Motor: Elektrisk.

Batteri: 35,5 kWt.

Ladehastighet: 50 kW.

Rekkevidde: 200 km, WLTP.

Forbruk: 1,9 kWt/ mil.

0-100 km/t: 9,7 sek.

Toppfart: 140 km/t.

L-H-B: 444, 155 og 185 cm.

Bagasjerom: 366 liter.

Pris fra: 249.000 kr.

Pris testbil: 274.000 kr.

Men vi er redd at rekkevidden, og Mazdas litt sære tilnærming til elbil, med det lille batteriet, kan bli en akilleshæl for den ellers smarte bilen her hjemme. Sammen med ladehastigheten som også er litt snau.

Bor man urbant til, har mest småkjøring, sommer det meste av året og i tillegg en relativt flat topografi, er bilen bortimot genial. Det er nok også først og fremst disse kjøperne MX-30 er beregnet på. Og ikke nødvendigvis nordmenn som skal kjøre med full bil, 30 mil til hytta på fjellet nesten hver helg vinteren gjennom, også når det er minus 20 grader.

Dette betyr slett ikke at bilen på noen måte er uegnet for oss nordmenn. For det er jo svært mange av oss som har kjørt både Nissan Leaf, VW e-Golf og BMW i3 med like kort rekkvidde i mange år..

For mange vil MX-30 duge fint, både som hovedbil eller bil nummer to. Noe som da også speiles i den store interessen rundt bilen og et godt forhåndssalg. .



MX-30 krever at du definerer behovs- og bruksmønsteret ditt litt nøye. Passer det til bilen, så er dette definitivt MYE elbil for pengene og en bil du fort vil bli glad i.

