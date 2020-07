Spania-fly vil øke farten for å nå hjem før karantenekrav

Klarer ikke flyet å spare inn rett over ti minutter i løpet av reisen, kan det bety ti dager i karantene for passasjerene.

Fredag får ferierende nordmenn i Spania vite om de må i 10 dagers hjemmekarantene når de lander på norsk jord.

Tirsdag meldte Aftenposten at hvis karantenekravet innføres, skjer det først natt til lørdag. 10 minutter over midnatt lørdag lander et SAS-fly fra Alicante på Oslo lufthavn.

– Vi må forsøke å øke hastigheten på alle prosessene, sier kommunikasjonssjef i SAS, John Eckhoff.

– Vanskelig å garantere

Han forteller at mannskapet i SAS har fått beskjed om å prøve å lande på norsk jord før klokka slår midnatt.

– Flyet må komme ned til Spania på riktig tid, og komme seg av gårde på riktig tid. Vi skal også prøve å «speede opp» i europeisk luftrom, men det er vanskelig å garantere noe.

Om flyet rekker hjem før midnatt står heller ikke bare på mannskapet. Også passasjerene må være på flyplassen og om bord i flyet til riktig tid.

– Det er mye som kan oppstå på en tur, men la oss si at alt går etter planen, så skal vi klare å ta minuttene igjen, sier Eckhoff, som påpeker at de ikke kan gi noen garantier.

Svaret kommer fredag

Klokken 14 fredag holder regjeringen pressekonferanse. Da skal de nye reiserådene presenteres. Trolig vil Spania bli «rødt», som vil si at de reisende som kommer hjem fra landet må ti dager i karantene.

FHIs kriterier for at et land skal være «grønt», er blant annet at landet har færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Og færre enn fem prosent positive prøver i snitt per uke de siste to ukene. Spania har over 28.000 koronadødsfall så langt.

Nå skal det være rundt 12.000 nordmenn i landet.