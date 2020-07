Fredag åpner trolig myndighetene for at nordmenn kan reise til den populære svenskehandel-regionen Värmland. Norske kjøpmenn langs grensen frykter nå at mange vil ta turen over grensen igjen.

Etter at svenskegrensen ble stengt 17. mars, har flere svenske butikker hatt en nedgang på opp mot 90 prosent, mens mange norske butikker ved grensen har hatt en eventyrlig økning i omsetningen. Nå tyder mye på at en av de mest populære regionene for svenskehandel kan åpne når nye reiseråd presenteres fredag.

For at et område skal kunne åpnes opp, må det være færre enn 20 nye smittede per 100.000 innbyggere totalt de siste to ukene. I tillegg må færre enn fem prosent av alle tester være positive.

Tallene fra Sverige tyder på at regionen Värmlands län kan bli «grønn» når norske myndigheter presenterer de nye reiserådene fredag.

Ifølge Sveriges helsemyndigheter var det i uke 28 kun syv personer som var smittet. Samtidig viser VGs kartlegging at kun tre personer var smittet i uke 29, noe som gjør at grenseregionen trolig er innenfor dette kravet. I tillegg skal FHI gjøre en helhetlig vurdering av smittetrenden.

I Värmland ligger blant annet de populære grensehandel-stedene Charlottenberg og Töcksfors.

– Tror ikke folk er så lojale som de gir inntrykk av

Flere butikker på norsk side av grensen har opplevd stor økning i omsetningen, og noen melder at de har omsatt for nesten dobbelt så mye som vanlig.

Morten Botilsrud er butikksjef ved Kiwi på Flisa. Han frykter nå at omsetningen vil gå drastisk tilbake når grensene åpner igjen.

– De siste månedene har vært veldig bra for oss, med en økning på over 40 prosent. Ting vil nok ikke normalisere seg med en gang grensene åpner, men mange vil nok ta turen over grensen, spår Botilsrud.

– Jeg tror nok ikke folk er så lojale som de gir inntrykk av, dessverre.

Ber politikerne ta grep

Botilsrud innrømmer at han for egen butikks skyld gjerne skulle sett at grensene forble stengt en liten stund til. Han håper at perioden med stengte grenser har åpnet politikernes øyne.

– Det er tragisk at det skal en pandemi til, men håpet er at politikerne kanskje vil se på hva som har skjedd de siste månedene. Det viser hvor stor del svenskehandelen utgjør.

– Mange butikker, både i vår kjede og hos andre, har kunnet ansette flere. Politikerne må se litt på avgiftene, og gjøre det lettere å drive butikk ved grensen, mener Botilsrud.

Også butikksjef på Coop Extra Jernbanegata i Kongsvinger, Øystein Bjerke, tror ting vil normalisere seg. Butikken hans har sett en nesten dobling i omsetningen, og da Norge stengte ned, hadde de både to og tre ganger vanlig omsetning.

– Hva som skjer nå, har jeg ikke tenkt så mye på. Men ting vil nok normalisere seg, sier Bjerke.

– Vi går og venter på det

På svenskesiden av grensen er tonen en ganske annen. Der kan de ikke vente med å få nordmenn tilbake i butikkene.

– Det er veldig positivt for oss om det åpner. Vi går og venter, men så vet vi ikke om det skjer i morgen, om to uker eller enda senere, sier Kaj Häninnen til TV 2.

Häninnen er butikksjef på butikken Hypermat i Charlottenberg. De har hatt en nedgang på rundt 85 prosent i omsetning etter at grensen stengte i mars.

– Det har vært katastrofe for oss. Jo før det åpner, jo bedre. Det er veldig dyrt å drive slik som vi har gjort nå, sier Häninnen.

Butikken har måttet permittere mange av sine ansatte, og de fleste er nå permittert mellom 60 og 80 prosent av sin arbeidstid. Likevel er butikken klar til å ta imot nordmenn så fort det lar seg gjøre.

– De ansatte kommer tilbake på dagen. Vi er veldig forberedt på at nordmennene kommer tilbake, og på at det ikke skal bli for tett og at vi skal ha varer nok.

Har opplevd nedgang på 90 prosent

Olav Thon Gruppen eier kjøpesenter både i Charlottenberg og Töcksfors. De håper i likhet med Häninnen at grensene åpner så fort som mulig.

GLEDER SEG: Visekonsernsjef i Olav Thon Gruppen, Ole Christian Hallerud gleder seg til grensen åpner. Foto: Olav Thon Gruppen

– De siste månedene har vært dramatisk, med en nedgang på rundt 90 prosent. Det har vært mange butikker som har måttet permittere, forteller visekonsernsjef Ole Christian Hallerud.

Han håper nå at Värmland kommer inn i grønn sone, og at myndighetene åpner for at nordmenn kan krysse grensen uten å måtte i karantene.

– Det gleder vi oss til. Trafikken til disse grensehandelsstedene er veldig stor om sommeren.

Hallerud beroliger de som måtte bekymre seg over fulle butikker.

– Disse senterne er veldig store, og de er bygget for å ta imot mye folk på kort tid. Vi tåler mange besøkende uten at det blir veldig trangt. Vi tror vi står godt rustet til å ta imot mange besøkende, og gjøre det forsvarlig.