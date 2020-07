Lørenskog-drapene: Ikke avhør av moren før til uka

Helsetilstanden til kvinnen som er siktet for drap på de to barna sine i Lørenskog, gjør at hun ikke blir avhørt før etter helgen.

Det opplyser forsvareren hennes, advokat Gunhild Lærum, til NRK.

Den 35-årige moren ble funnet kritisk skadd sammen med de to barna – begge under ti år – i en leilighet på Skårer i Lørenskog kommune søndag 19. juli. Dagen etter opplyste politiet at hun er siktet for drap.

– Jeg har snakket med henne i dag. Hun er veldig syk og ikke i stand til å gjennomføre avhør, sa Lærum til NTB tirsdag.

Det var en melding om en mulig brann som fikk nødetatene til å rykke ut til stedet.

Faren til barna, som var separert fra moren, ankom adressen søndag morgen. Da ble han møtt av et stort politioppbud. Faren skulle være med barna denne søndagen, før de skulle dra på en planlagt ferie.

Først ble faren til barna siktet i saken, men siktelsen mot ham er nå frafalt.

